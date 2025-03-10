腸胃炎「喝運動飲料」恐拉更慘！醫推1飲品才有效

▲運動飲料電解質含量不足、糖分超標，不是補水、補電解質的好選擇。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

前陣子腹瀉就診人次爆量，然而在許多人的認知裡，若家人或孩子因腸胃炎狂拉肚子時，靠喝運動飲料補水、補充流失的電解質的做法，可能做錯了。小兒科醫師陳如瑩指出，運動飲料的電解質含量不足、糖分卻超標，恐害腹瀉變得更嚴重。她分享，藥局販售的「口服電解質液」是首選，能補足急性腸胃炎所流失的離子。

陳如瑩醫師在粉專《陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食》發文指出，最近腸胃炎大流行，嘔吐、腹瀉讓大人小孩超痛苦，此時很多人會選擇喝運動飲料以補充流失的水分與電解質，「但這真的有效嗎？答案是：不！」她解釋，運動飲料的電解質含量遠遠不足、糖分卻超標，補充這種高張液體有時會造成腹瀉更嚴重。

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陳如瑩說，藥局販售的口服電解質液，才能補足急性腸胃炎流失的離子。不過，她也強調，這類液體因鈉含量高，因此孩童的接受度有限，建議購買兒童專屬的口服電解液，或是加入少許蘋果汁稀釋以中和鹹味，重點是能讓孩子補充，並配合腸胃炎藥物使用。

陳如瑩表示，一旦病況有改善，就能慢慢恢復健康飲食，但若嘔吐、腹瀉症狀嚴重，完全無法進食或補充水分，應立即就醫治療。她提醒，觀察孩子是否出現「無法進食、活力差及尿量減少」等脫水徵象非常重要。

▲醫師認為，正確飲食有助於腸胃更快恢復，別只吃白吐司、白粥。（示意圖／記者林緯平攝）

小兒科醫師傑登曾說明，過去腸胃炎都建議要空腹別進食，但研究發現，在不嘔吐且肚子不痛時應盡早開始嘗試進食，透過正確的飲食可幫助腸胃更快恢復，並減少不適感。而他也提醒「別只吃白吐司、白粥」，這些過往建議攝取的食物，事實上營養非常不均衡，反而拖慢恢復速度。

傑登也分享感染病毒性腸胃炎的5大飲食建議：

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​1.適量的蛋白質

蛋白質是修復受損腸黏膜和增強免疫力的重要來源，選擇容易消化的低脂肪蛋白質食材，例如水煮蛋、白肉雞肉（去皮）、魚類（清蒸或水煮）。

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2.低纖維的食物

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纖維對於平時的消化健康很重要，但腸胃炎期間應避免過多的纖維攝取，建議選擇「低纖維」的食物以減少腸胃負擔，例如白米飯、馬鈴薯、燕麥粥或水煮蔬菜（如胡蘿蔔、小黃瓜、南瓜）。

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3.足夠的液體

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腹瀉和嘔吐會導致體內大量失水，喝溫水或口服電解水來幫助補充電解質。

4.少量多餐

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避免一次吃太多，讓身體有足夠時間消化和吸收。

5.避免高糖分、乳製品、油膩和辛辣食物

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以上食物都容易對腸胃產生刺激，因此在腸胃炎期間應完全避免，以防止惡化症狀。