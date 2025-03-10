致瞎青光眼早期無感！7成患者意外發現　醫：都已中晚期

▲青光眼是導致不可逆失明的主要病因。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

青光眼是導致不可逆失明的主要病因，由於早期幾乎沒有明顯症狀，許多患者往往在眼科檢查中才意外發現，常在確診時已錯過最佳治療時機。醫師指出，臨床約有7成患者是在健檢或因眼部不適就醫時才被意外診斷，且近年發現年齡層有下降趨勢，30至40歲患者比例明顯增加，且台灣許多患者屬於「正常眼壓性青光眼」。

台北榮總眼科部青光眼主治醫師郭哲源指出，青光眼是一種視神經病變，因早期幾乎沒有自覺症狀，患者往往難以察覺，很多患者是自覺視物模糊、中心視覺發生變化才前往診治時，往往已進入中晚期，視神經已受到嚴重不可逆的損害。

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值得留意的是，過去青光眼常見於50歲以上的熟齡族群，然而近年年齡層有下降趨勢，30至40歲患者比例明顯增加，推測與現代人的生活用眼負擔增加或近視盛行有關；且台灣許多患者屬於「正常眼壓性青光眼」，單靠一般的眼壓測量可能無法診斷。

青光眼治療的核心目標是穩定控制眼壓，北榮眼科部青光眼科科主任柯玉潔說明，青光眼治療需把握黃金期，點藥是最簡單且有效的控制方式，若眼壓無法穩定，患者可能需進一步接受手術，近年研究顯示，若在藥物治療前以雷射治療介入降低眼壓，延緩視野惡化的效果可能更佳。

柯玉潔提醒，除了藥物治療，良好的生活習慣也有助於穩定眼壓，如規律運動、適量攝取咖啡因、控制飲水量等，同時注意避免長時間頭低腳高或趴睡，如青光眼家族史、三高族群、高度近視者等高風險族群，應定期接受完整的青光眼檢查，包含眼壓、眼底與視神經檢查等，以便及早發現並控制病情。