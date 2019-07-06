仙草、愛玉90%都是水！「超強減肥配料」真相曝：凝固劑1招秒現形

▲仙草口感清爽又消暑，常用來取代珍珠，加入手搖飲中飲食用。（圖／記者謝承恩攝）

記者謝承恩／採訪報導

夏天來碗清涼退火的仙草、愛玉，好過癮！可別小看這剔透Ｑ凍，它更是榮登手搖飲「最佳減肥」配料，放在飲品、剉冰、單吃，都很有飽足感。Cofit營養師吳欣茹也提醒，吃仙草、愛玉除了消暑解渴外，也要注意市售添加的凝固劑、糖水、奶精是否放太多，避免吃了血糖飆高，減肥不成反變胖。

水份占90%以上，熱量超低

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吳欣茹表示，以中醫角度來說，仙草和愛玉偏寒，吃了能消暑解渴，以營養學角度分析，裡頭有90%以上都是水份，且富含多醣膠質（膳食纖維），熱量非常低，吃了還有飽足感。「仙草100公克，熱量約20大卡，愛玉100公克僅1卡。」吳欣茹解釋，由於仙草在製造過程中，會額外添加地瓜粉、糖，使之凝固快、風味更佳，熱量較愛玉高一些。

▲吃仙草盡量以鮮奶取代糖水、奶精。（圖／記者謝承恩攝）

減肥食材小心，用牛奶取代奶精

喝手搖飲中追求口感，加珍珠又怕肥？很多營養師都會推薦用「愛玉凍、仙草凍」來取代，吳欣茹說明，以一杯700c.c.的飲料來說，加一匙仙草35~40大卡，一匙愛玉不到20大卡，但一匙珍珠馬上飆到200大卡，因此「仙草愛玉」常榮登減肥配料的常勝軍！但營養師也提醒，仙草愛玉熱量雖低，但基底搭配檸檬糖水、奶精球，一樣會吃進過多的糖份，建議以鮮奶取代奶精，愛玉可搭配水果、無糖優格，減少精緻糖攝取，讓減肥更有感。

添加凝固劑，加熱就現形

至於市面上販售的「仙草塊」口感鮮脆易斷，而「嫩仙草」綿密Q彈，到底差別在哪呢？吳欣茹指出，菜市場或古刨冰店看到的一大塊仙草；多使用最便宜也最常見的凝固劑「洋菜粉」，若是添加價位較高的「寒天或海藻膠」，就做出質地較嫩且柔軟的嫩仙草。而在仙草製作出來後，添入蔗糖和蜂蜜，就會變成「仙草蜜」了。

▲愛玉籽搓揉後，放涼就會凝結成愛玉凍。（圖／苗栗區農業改良場提供）

同樣的愛玉在製作過程中，是由愛玉籽搓揉、凝結而成，為了讓凝結效果更好，有些業者也會添加吉利丁，口感就會大大不同。若是擔心買到稀釋過頭的仙草、愛玉，營養師也教民眾一個檢視的方法，就是「加熱」！如果加熱後發現「凍凍們」很快融化成液體，那就要注意是不是凝固劑加太大啦。

吳欣茹也提醒民眾，仙草、愛玉看似清爽無負擔，但有些族群也要小心食用，特別是手腳冰冷、易腹瀉、體質偏寒者，可以把仙草搭配雞湯燉煮更消暑！另外有些仙草為了凝固會添加鹼粉，腸胃不好的人，吃多會不舒服，而愛玉則要注意鉀含量不少，100公克就含有167毫克的鉀，加上水份多，腎臟病患者要謹慎食用。