免買除濕盒！木炭、蘇打粉...3款「超強吸濕劑」超省荷包

▲市售除濕盒裡頭一顆一顆的是什麼？（圖／記者謝承恩攝）

記者謝承恩／綜合報導

下大雨害房間濕氣越來越重！如果沒有錢買除濕機，別擔心！化工博士謝玠揚分享了常見的除濕盒原理，還要教你如何ＤＩＹ隨手可得的物品來做除濕劑，不必再怕地板長香菇啦！

許多人常常會到賣場添購除濕盒，裡頭一顆顆透明的顆粒，到底是什麼？謝玠揚指出，市售的除濕劑可以分兩大類，一種是裡面色顆粒會慢慢變成水的，那些顆粒是無水氯化鈣，會吸收空氣中的濕氣最後變成水溶液；另一種是則利用矽膠顆粒吸附空氣中的水分，顆粒會從粒粒分明，慢慢膨脹到幾成一大塊的。

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▲木炭屬於多孔性材質，可除臭、除濕，還能重覆曬乾使用。（圖／翻攝自pixabay）

除了這些矽膠顆粒能吸濕外，其實只要是細微顆粒或多孔性的東西，都可以拿來自製除濕劑！謝玠揚列舉打掃常用的「小蘇打粉」，其粉狀材質，更有吸濕效果，放至一個月後，舊的粉可以拿來刷鍋子、洗水槽等居家清潔。

另外，本身有在磨咖啡、喝咖啡剩下的咖啡渣，經過泡過、曬乾的渣渣，兼具吸濕除臭雙重效果，放進紗布袋、絲襪或棉襪中，就能變成小型除濕包。最後是烤肉用的木炭、竹炭，都是多孔性材質可以吸附水氣，還有除臭效果，適合小面積的除濕，而且可曬乾重複使用，不傷害環境。透過以上的隨口可得的日常用品，就能幫你去濕又省荷包！