「含淚梳頭」痛炸！她患五十肩「3階段」折磨：90度↑全不舉

▲「沾黏性肩關節炎」俗稱五十肩，女性族群較為常見。（圖／亞大醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

45歲陳媽媽今年初右肩偶爾感到疼痛，不料過年大掃除時嚴重發作，不但右肩無法上舉，「甚至痛到含淚梳頭髮和穿脫衣服」，連晚上都常痛醒枯坐到天亮，就醫後診斷為五十肩所致，經「中西醫合療」兩個月後，陳媽媽睡眠品質提升，右肩上舉更能貼近耳朵，終讓她重展笑顏。

亞洲大學附屬醫院中醫科主治醫師吳俊昌表示，「沾黏性肩關節炎」（俗稱五十肩、冰凍肩）為40歲以上、糖尿病族群和女性族群常見的疾病，可分為原發性和次發性，前者發生原因不明，後者多因肩部骨折，或肩部內肌鍵損傷產生的後遺症。

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吳俊昌介紹，五十肩的自然病程會歷經疼痛期、冰凍期和解凍期，平均歷時三年之久，臨床表現為肩部多角度受限，且伴隨疼痛，甚至夜間容易痛醒，導致生活機能與品質日益惡化。雖然到了解凍期，疼痛及關節活動度會逐漸改善，但因多數人無法忍受前兩個時期帶來的疼痛及不便，故會尋求醫療協助，期盼能改善症狀。

▲五十肩治療透過中醫針傷、搭配增生注射，控制發炎。（圖／亞大醫院提供）

復健部主治醫師吳書毅也表示，針對五十肩，西醫會以「復健及運動治療」搭配「增生療法注射」為主，後者為了鬆解沾黏的五十肩，在超音波導引下將低濃度葡萄糖水注射至沾黏處，平均每2至4週注射一次，一般成人需注射3次左右，搭配關節復健運動；若肩關節仍處於急性發炎期，則需視情況搭配1到2次類固醇注射以控制發炎。

吳俊昌指出，中醫針傷科則以傷科手法為主，透過「欲建設先破壞」的概念，以傷科手法拉開沾黏的關節囊，再由經增生療法修復受傷的關節囊，最後配針灸治療，採「解剖層次針法」將針刺至關節囊及旋轉肌袖止點處，使之修復。

陳媽媽共接受增生療法1次，中醫針傷治療12次，共治療2個月，治療第二週起，疼痛指數從6分降至3分，且夜間肩部已不痛，睡眠品質提升，到了治療第2個月，右肩角度原本僅能上舉90度（與肩同高），進步至160度（快可觸及耳朵），原本肩膀不可後揹，進步至可後揹至腰部以上。

吳俊昌提醒，罹患五十肩的民眾除了接受「中西醫合療」外，平時在家也可透過拉伸復健，如手指爬牆運動，增進上舉的角度，或以毛巾操增進內旋的角度，都有助減輕疼痛，及提升關節的活動度。