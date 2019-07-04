睡越少、死越快！研究：少於O小時...車禍、感冒率增3倍





▲失眠的人記憶力會變差，東西容易丟三落四找不到。（圖／翻攝PEXELS）

文／劉毅君

睡眠不足時，身心會產生的劇烈變化，只要連續幾天睡不好，記憶力下降、老化、肥胖就會找上身。短期睡眠不足，氣色不佳、記憶力減退。或許會有人會覺得，一兩天沒睡好沒關係吧，之後再補回來就可以，其實不然，知期的睡眠不足時，身心都會感受到以下的變化：

▪ 記憶力下降：失眠的人往往記憶力都比較差，做事情經常馬馬虎虎、丟三落四，找不到自己存放的東西，記不住學過的課文，甚至連好朋友的名字也常常忘記。國外權威機構研究發現，睡眠不足會影響大腦強化記憶的過程，進而影響資訊的提取和新資訊的輸入。

請繼續往下閱讀...

▪ 情緒不穩定：經常失眠的人，負責情緒管理的大腦區域，比常人更加活躍，這也就導致他們的情緒非常容易失控。特別是在職場中，睡不好的人白天總是愛使性子，無緣無故地生氣，沒辦法正常工作。

▪ 精神萎靡不振易導致車禍：開車非常需要集中精神，一個不留神就會增加風險。而失眠的人長時間開車，很容易疲勞和打瞌睡，這樣是很危險的，哪怕只是「點頭」幾秒鐘，都有可能造成災難與不幸。研究發現，每晚睡眠少於六小時的人，會導致車禍發生的機率增加三倍。

▲精神差容易導致車禍、感冒機率大增。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▪ 面無光澤，皮膚老化：睡眠不足讓人氣色不佳，看上去毫無精神，像病了一樣，皮膚也會加速老化，變得乾燥和粗糙。

▪ 引發感冒問題：感冒發燒是人們經常會碰到的小病痛，這往往是免疫力降低的結果。如果夜晚的睡眠時間少於七個小時，人體免疫系統會受到很大的傷害，感冒發燒的風險會比常人增加三倍。

▪ 容易暴飲暴食：一些人因生活壓力大，造成嚴重失眠，晚上睡不著，白天也睡不著，只想不停地吃東西，熱愛各種高熱量、高脂肪食物，時間久了就會導致肥胖。

本文摘自《秒睡》／劉毅君（舒眠減壓專家、精神科副主任醫師）／幸福文化