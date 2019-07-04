手腳纖細、偏偏肚子大！5類小腹婆「難瘦原因」曝：全裝屎？

▲肥滋滋的小腹，是減肥最難瘦下來的「魔王級」部位。（圖／記者李佳蓉攝）

文／黃慧玫

肥滋滋的頑固小腹難以消除？可能是沒用對方法！小腹成因百百種，需要對症下藥，才能有效剷除小腹。本次，邀請溫亞中西醫醫美聯合診所中醫師彭溫雅一同分享，如何打造平坦小腹。

有減重經驗者都知曉，小腹最難瘦。導致有人懷疑，一但脂肪累積於小腹，是否就永久定居不離去？彭溫雅表示，消除腹部脂肪最佳方法是運動，不過，造成小腹原因眾多，仍須先了解成因，尋求最適切的解決方式。

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水腫型：

大部分的人都有水腫問題，只是輕微與嚴重的差別。有些人因代謝速度較慢，難將身體多餘水分排除，容易產生水腫。彭溫雅說，如果有此問題，建議要忌吃生冷食物(包括冰飲)，並多加運動，提升身體代謝率，讓水分順利排除。

脂肪型：

指得是因肥胖產生小腹，是最常見造成小腹婆、大肚男的原因。彭溫雅提醒，改善方式便是：快擬訂最適合自己的減重計畫，不只是從飲食調整，還需要加入規律運動，並可尋求專業中醫師幫助，可加快減重速度。





▲姿勢不良、體脂高、藏宿便，往往也是造成肚子肥胖的原因之一。（圖／123RF）

姿勢不良型：

長期久坐久站，最怕站姿與坐姿不正確，使身體為維持平衡，而進行自我調整，例如：骨盆可能因此而前傾或後傾，進而造成小腹凸出。彭溫雅指出，如果有這樣的問題，就必須從姿勢改善做起，或請推拿師幫助處理。

氣虛型：

有人明明四肢纖細，卻唯獨小腹凸出，彭溫雅解釋，此類小腹婆通常是氣虛型小腹。若有此問題，最根本作法是，調整生活作息，不熬夜、抽菸、喝酒，並培養良好運動習慣，並尋求專業中醫師幫忙調理，都可以有很不錯的效果。

便秘型：

便秘已成為現代文明病之一，彭溫雅說，如果滿肚子宿便，當然會形成小腹，建議多攝取高纖食物，如新鮮蔬果、優酪乳等；增加運動、多喝水，促進腸道蠕動。別忘了，也可找專業中醫師調理體質。

諮詢專家／溫亞中西醫醫美聯合診所中醫師 彭溫雅

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