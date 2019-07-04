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瘀青秒退散！必吃鮭魚、芭樂「3食物」傷口更快癒合

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▲▼芭樂。（圖／pixabay）

▲一顆芭樂約有 400-450 毫克的維生素Ｃ，幫助強化微血管。（圖／pixabay）

圖、文／營養師帶你吃外食

兩天前，營養師外出時被闖紅燈的車子撞，所幸骨頭和內臟都安然無事，但全身多處黑青又痠痛，幾乎不太能移動。心有所感，決定寫一篇關於瘀傷的處理方式，萬一未來發生什麼事，希望大家也能快快復原！（當然，每個人都要平平安安啊！行車走路都要小心再小心！）

所謂的「瘀傷」是指皮膚下的微血管破裂，造成血液聚積在皮下，引起疼痛、腫脹和瘀青。剛開始瘀青呈現鮮紅色，逐漸會變成藍黑色，到最後轉變為黃色時，這表示皮下的血液已經被代謝掉了。

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▲▼受傷車禍要吃什麼？（圖／營養師帶你吃外食）

感謝護理師朋友的建議！由於這次營養師發生的是深度瘀傷，我在 24-48 小時內都需要冰敷，每次 15 分鐘，可助於減輕不適感，如果瘀青範圍較淺且小的話，在一天內好好冰敷就可以囉。

接續的一週內，每天盡量熱敷三次，每次也是 15 分鐘就可以了，幫忙血液流離患處，讓受傷的部位更好恢復！如果不方便熱敷的時候，也可以試看看暖暖包，效果也不錯！

另外，在飲食上多補充能助於血液循環、修復的營養素，以下這三種食物可參考：

▲▼受傷車禍要吃什麼？（圖／營養師帶你吃外食）

鮭魚、沙丁魚等富含 CoQ 10，各位應該常聽到美容保養品，或有助於心臟功能的保健品會添加使用。

它是一種很強的抗氧化劑，可幫助循環、增加組織的含氧量。從超商的鮭魚御飯糰、連鎖握壽司店的鮭魚生魚片等，在三餐中找來好好補充。

因為食物中的有效劑量有限，為了讓自己恢復得更快速，我會使用保健品，並選擇含有維生素 Ｅ 複方的產品，效果會更佳。

▲▼受傷車禍要吃什麼？（圖／營養師帶你吃外食）

如果手邊沒有保健品也沒關係！亞麻仁籽油、紫蘇籽油中的維生素Ｅ，也是強效的抗氧化劑，能促進血管舒張、組織痊癒所必需的。

考量避免加重發炎反應，我建議選擇初榨的亞麻仁籽油、紫蘇籽油等，淋在優格上來食用，這樣的做法較好入口也方便！

▲▼受傷車禍要吃什麼？（圖／營養師帶你吃外食）

最後，維生素Ｃ 是能強化微血管、修補組織的營養素。一顆芭樂約有 400-450 毫克的維生素Ｃ，堪稱水果界的維生素 Ｃ 之王！

由於從腳掌、腿部、軀幹、手臂和手掌都有瘀傷，營養師也搭配了保健品，各位可選擇高劑量 1000 毫克，或是低單位 500 毫克都可以，但記得一天不要超過 2000 毫克的維生素 Ｃ 哦！

「現在很重要。現在就是恩典的時機。拿出力氣做吧！去做就行了。」
生活難免會發生些意外，或許會有點踉蹡，這兩天對營養師來說，也算是另類的放假了。這句話是我的人生導師 – 鄭明析牧師所說的。希望【營養師帶你吃外食】也能成為你的力量，透過外食多照顧你一點，一起再拿出力氣去做吧！

【營養師帶你吃外食】是由營養、運動、美容三大領域專門者所組成的經營團隊。我們都極度熱愛美食！「如何透過外食來纖體、健體、美體」是我們努力方向！

想了解更多享食、享瘦資訊可至營養師帶你吃外食官網

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關鍵字： 飲食健康 受傷 鮭魚 芭樂 營養師帶你吃外食
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