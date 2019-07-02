夏天吃醋能減肥、降血壓！超強「有機酸」加湯還能補鈣

▲果醋可以開胃、解油膩，還能幫助減肥。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／呂嘉薰

歷代醫藥家用醋養生治病，《本草綱目》多有收載古今醋方。中藥常把醋當藥引，或拿來炮製中藥材，幫助舒緩筋骨痠痛。

夏天吃醋，開胃還能幫助減重！

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醋最為人所知的功效，想必就是開胃，協助擊敗天熱導致的食欲不振。中國醫藥大學北港附設醫院中醫部主治醫師楊淑媚，開宗明義指出，醋能開胃，吃些涼爽、帶酸味的料理，能激起食欲，誠如《本草綱目》記載：「醋能消腫、散火氣、殺邪毒。」《本草備要》也說：「醋能散瘀解毒、下氣消食、開胃氣、散水氣。」

這也是為什麼東南亞料理以酸辣聞名，在體感溫度超過 40℃的狀況下，來一碟清爽微酸的涼拌海鮮或泰式青木瓜，是再享受不過的事了。那令人著迷的酸味正是來自醋的有機酸。醋中有多種有機酸，如醋酸、酒石酸、蘋果酸、檸檬酸、二氫阿魏酸和二氫芥子酸等，大部分來自發酵過程的化學反應，也是醋的機能成分之一。

台安醫院健康發展部營養師孫曉文表示，脂肪、澱粉、醣類等代謝皆需利用能量，檸檬酸便會發揮作用，含檸檬酸等有機酸的醋能促進循環、刺激胃酸分泌、幫助消化，甚至輔助減重。這些有機酸也會刺激大腦中樞分泌唾液。有些長者因退化以致唾液分泌變少、食之無味或對某些味道特別敏感，此時就可以在飲食中加點醋或斟酌喝醋，以開胃、解油膩、幫助腸胃蠕動。

▲在排骨湯中加入白醋，有助於鈣質釋出。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

醋可助鈣質釋出、穩定血糖

「少鹽多醋」一向是傳統的健康飲食之道，可是，現代人外食頻率高，吃到加工食品的機率大增，鹽的攝取量早就超過一日 6 克的建議量，該怎麼辦？楊淑媚表示，你可以善用醋來增加菜餚風味，減少用鹽，這麼一來，還能降低罹患高血壓、動脈硬化、冠狀動脈心臟病、中風、糖尿病等疾病的風險。

孫曉文以營養學的角度指出，這是醋含有的多酚類植化素，如兒茶素、蛋白黑素等發揮的功效，加上果醋中含鉀離子，可以幫身體排出過剩的鈉，達到預防高血壓之目的。尤其，如果你是熱愛喝排骨湯的人，在烹調排骨湯時，不妨加入一茶匙的白醋，楊淑媚說，這有助於大骨裡的鈣質釋出，喝湯時更易補鈣。

醋也可以輔助降低 GI 值！孫曉文舉例，日本料理常見的醋飯，能減少血糖上升。平時血糖偏高者，可以在吃飯時搭配純釀造的好醋來降低 GI 值，穩定血糖。為何要強調「好醋」？有些人本身血糖高，又不慎選到甜味重的醋，將適得其反。

本文摘自生活i健康今周刊《呷醋》