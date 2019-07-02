「腫塊不會痛」慘了！他「下巴冒2cm腫脹」竟口腔癌4期

▲50歲男子的下巴出現2公分大的腫瘤。（示意圖／煩攝自pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

南投一名年約50歲的王姓男子，自己摸到右側下巴冒出一顆2公分大的腫塊大約有三週之久，雖然沒有疼痛感，但在太太的要求下，至耳鼻喉科門診檢查，醫師建議接受切片檢查，診斷是轉移性鱗狀上皮癌，之後再進一步接受相關分期檢查，確診為口腔癌第四期。

「不會痛的頸部腫塊，其實可能是生命中最痛的負荷。」國軍台中總醫院耳鼻喉科賴文森醫師目前支援衛生福利部南投醫院，他表示一般頸部腫塊是因發炎反應而產生，良性的淋巴腺炎會有疼痛感，通常在二至三週內慢慢變小、甚至消失。而大部分癌症轉移至頸部所產生的腫塊是不會痛的，因此不會痛的腫塊反而更應該當心。

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▲不會痛的頸部腫塊，很有可能是癌症轉移的跡象。（圖／南投醫院提供）



賴文森表示，王姓患者雖然已經戒菸、戒檳榔4-5年了，但是在進行頭頸部理學檢查時，竟發現右側上牙齦的黏膜有糜爛樣變化，詳細詢問之下，患者才說一個月前到牙醫診所接受拔牙，之後開始出現牙齦微微不適及腫脹，這兩個星期其他牙齒甚至有鬆動的現象，後來切片證實為鱗狀上皮癌。賴文森表示患者為第四期口腔癌，需要接受癌症廣泛切除手術和缺損重建，以及手術後的輔助性化學放射線治療，整個治療過程至少要三個月，五年的存活率約莫50％。

對於摸起來硬梆梆、越長越大、單邊不對稱的頸部腫塊，「早期診斷、正確治療」才不會錯失疾病治癒的黃金期。賴文森醫師表示尤其是曾經接觸過菸、酒、檳榔的高危險群，脖子出現腫塊通常都是要命的警訊，一定要盡早就醫治療！若發現異常的頸部腫塊，建議可至耳鼻喉科，由專業的醫師協助安排頭頸部詳細的檢查。