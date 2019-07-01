「每天2包菸」30歲突中風癱瘓！醫曝：血管已發炎還長斑塊

▲吸菸容易導致肺癌外，還會使血管硬化產生血栓，甚至腦中風癱瘓的情形。（圖／取自Pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

中風年輕化，可不是年長者的專利！一名務農的廖先生剛邁入30歲，已有十多年吸菸的習慣，一天睡三個小時，生活作息不正常。有天晚上突然覺得右半身癱軟，臉部歪斜流口水、右手無力，原以為是太累的他在休息一晚後，竟陷入昏迷狀態，隔天才被家人發現送至臨近醫院，出血性腦中風除立即開刀外並轉至加護病房，經過治療返家後仍無法言語和走路，人變得很消極。

據廖先生表示，農事過後的休息喜歡找一群朋友聚會，抽菸則是聊天的必備品。他從十多歲開始吸菸，到這次中風前每天得抽上2包菸，在治療返家後，長達三個月的時間都沒有積極進行治療或復健。大林慈濟醫院中醫師阮膺旭表示，年輕型中風常指發生在40多歲以下的病人，近年來有逐漸攀升的趨勢。

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中風常見的發生因子有高血壓、高血脂、高血糖、抽菸等。一般都認為抽菸和肺癌有關係，但臨床發現有很多中風患者都是老菸槍。阮膺旭表示，抽菸容易導致脂質代謝異常、血液濃稠度升高、血管發炎、血管壁產生斑塊等後遺症，簡單說就是血管硬化，容易產生血栓，進而導致腦部血管阻塞，想要預防中風就得先戒菸。

針對中風病人的後續治療，復健科提供肢體的復健和語言治療，能夠改善病人的關節靈活度和肌力，並提供中藥調養和針灸治療，因為廖先生容易有倦怠的問題，所以給予補氣的中藥。在其它症狀對治上，血管阻塞使用活血化瘀藥，血液濃稠度高則用躁濕化濁藥，可依據病情開出適合病人的專屬處方。

▲年輕型中風越來越常見，醫師使用針灸協助中風患者進行復健。（圖／大林慈濟醫院提供）

針灸則分為頭皮針和體針，頭皮有很多穴位是四肢和軀幹的投射， 常用的有百會、足運感區、運動區、感覺區。體針有患側上肢的曲池、支溝、合谷和下肢的血海、足三里、陽陵泉、三陰交、太衝等穴。 廖先生戒掉抽菸習慣，由中醫針傷科和復健科聯手協助。

大約半年的時間就恢復到能說話表達自己意思，也不用靠助行器走路，心情自然開朗許多。目前國際上已有多篇的期刊證明針灸可以改善中風的後遺症，臨床上也已經累積很多經驗，當發生中風後要趕快送往醫院作緊急處置，等穩定下來後，要積極的復健和針灸才能掌握治療和復原的黃金期，讓中風對身體的傷害降到最低，平時要注意飲食，多運動，多喝水，才能預防中風的威脅。