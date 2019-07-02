腳麻不單純！醫曝背後藏「7大疾病」：錯過黃金8小時恐截肢

▲腳麻不單純只是血路不通，更可能會引起腳中風、肺栓塞。（圖／記者李佳蓉攝）

文／朱家宏

每當病人帶著真摯的神情問我：「醫師，我腳會麻，是不是血路不通？」我只能微笑以對......，因為現代醫學上並沒有「血路不通」這個名詞，之所以會讓腳產生麻痺感，約可歸因為兩大問題：血管障礙或神經障礙。究竟，哪些問題會讓我們感到腳麻？

第一、「血管障礙」引起的血路不通

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◆ 糖尿病：

在足踝專科的領域裡，因為血管問題造成腳麻症狀，最常見的就是糖尿病患者。因為糖尿病患者極容易在血糖控制不佳的情況下，就像是在沙漠中缺乏雨水一般，引發微血管病變，而有麻的感覺。

糖尿病會促進血管的老化進而引起動脈硬化，脂肪混合著平滑細胞及鈣堆積在血管內壁，造成心血管疾病與周邊血管症狀如間歇跛行、足部潰瘍等疾病。為延後病況惡化，需積極控制血糖、治療高血脂、戒菸、飲食控制、多做足部運動來防止腳受傷。

◆ 動脈硬化：

雖然在臨床上，病人會因為三高問題(高血壓、高血脂、高血糖)引發動脈硬化阻塞到腳的機率很小，但「腳中風」的可能性依然存在。也有病例是因為創傷引發「急性動脈血管阻塞」，這時就必須在黃金八小時內設法將動脈血管疏通，一旦錯過，將使足部組織壞死，面臨截肢的痛苦。

▲除了腳麻外，腳脹、下肢水腫，很可能是靜脈栓塞的徵兆。（圖／記者李佳蓉攝）

◆ 靜脈栓塞：

最常見的是深部靜脈阻塞，也就是人們常說的「經濟艙症候群」，腿部因為長時間坐著無法伸曲，容易造成深度靜脈血栓，症狀輕者發生下肢水腫，重者則因為這些血栓塊會順著血流跑到肺部，阻塞肺部血管造成肺栓塞，引起呼吸困難，甚至中風或死亡。不過這類症狀的知覺較不一樣，比較屬於「腳脹」的感受，而不是「腳麻」。

第二、「神經障礙」引起的血路不通

除了血管障礙引起腳麻的問題外，事實上，神經系統掌管人體的知覺，當然與此症狀有更緊密的相關性，從神經系統的角度來看，區分為兩種：

◆ 中樞神經系統

中樞神經由腦及脊髓組成，所以引發腳麻情況的病徵，最常見的包括「椎間盤突出」和「椎管狹窄症」兩種，一旦確認病人腳麻的起因是由中樞神經障礙引起時，我們都會將其轉介至脊椎外科，讓專業醫師對症治療。

▲腳盤痛、腳底筋膜炎都是常見的症狀。（圖／示意圖／記者李佳蓉攝）

◆ 周邊神經系統

這類神經障礙所呈現的狀況又大不相同：

◆ 糖尿病足周邊神經病變：這種狀況是比較沒有辦法治癒的，屬於整體性的內科疾病，只能靠自己控制血糖、定期回診檢查。

◆ 跗管症候群(Tarsal Tunnel Syndrome)：這是屬於足踝專科的領域，許多人都對它認識不深，很容易被誤診為足底筋膜炎或蹠痛。我曾在網路上看過美國一位病人的經驗談，這位病人原本腳盤會痛、不舒服，看骨科醫生被診斷為足底筋膜炎，猛打類固醇，無效；另一位骨科醫師告訴他純粹是疲勞或發炎。這位老兄前後花了十個多月，才真正找到問題是「跗管症候群」，手術處理後痊癒，腳不再麻痛。

本文摘自《自己的腳痛自己救》／朱家宏（台中行健骨科診所院長）／時報出版