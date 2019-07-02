不用殺豬殺牛！　未來會有「人造肉」專家揭製作方式

▲培養肉的做法主要是由家禽、家畜身上取出幹細胞，以細胞培養方式製造。（圖／食力提供）

文／編輯部

現在我們一口接著一口咬下的雞排或漢堡，大多數的肉都來自於正規的屠宰場。但是不遠的未來，我們吃的肉可能有60%都不會是屠宰肉！隨著人造肉浪潮不斷興起，美國頂尖的科爾尼管理咨詢公司（AT Kearney）預測，2040年時，培養肉（Cultured meat）與肉類替代品將會成為市場上的主流，將有35%的肉品為培養肉，25%為肉類替代品。

科爾尼的最新報告指出，對於絕大多數人而言，大規模畜牧業被視為不必要之惡。隨著人道主義的興起，人們擔憂工業化養殖之下動物的福利，「非屠宰」這三個字產生了吸引力，並強調畜牧對於環境產生的破壞，促使近年來興起的新型素食肉類替代品和培養肉相比之下，更加具備優勢。

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養殖牲畜消耗大 所以需要肉類替代品！

先來談談為什麼大規模畜牧業會為環境帶來破壞。2018年，全球人口約為76億，專家預測2050年時會增加到100億人。人口的增長意味著對於食物的需求也不斷增加。然而，根據聯合國糧食及農業組織（Food and Agriculture Organization of the United Nations ）的數據顯示，全球接近一半的農作物收成都需要用來養活牲畜以生產肉類，直接用於人類使用的農業生產僅佔據37%。

報告稱，如果人類不再餵養牲畜而是全由人類自己消耗，那麼現在的全球農作物收成可以養活兩倍多的人口。在這樣的情況底下，隨著人口增加，對於肉類的需求也不斷上升，如果繼續投入更多的農作物收成來畜牧，勢必會壓縮到人類可食用的數量。

問題是，可以提高常規肉類生產效率的解決方案幾乎已經耗盡，不管是在土地、工業強化上都快到達到極限，更不用說一些養殖場對於動物傷害的醜聞一而再的發生，讓人們越來越重視動物福祉。

人造肉vs傳統肉！究竟誰比較佔優勢？

在這樣的背景之下，新型素食肉類替代品和培養肉究竟佔據著什麼樣的優勢？報告稱，畜牧業吃掉全世界近一半的農作物，但只有15%的植物卡路里最終透過肉品讓人類吃下肚。相比之下，培養肉和素肉可保留大約4分之3的熱量。

培養肉與肉類替代品都更為人道，尤其以培養肉為主，它的做法主要是由家禽、家畜身上取出幹細胞，以細胞培養之方式製造，並不會屠宰到任何一隻牲畜。因為不需畜牧，可以明顯減少土地和水的消耗。據業內專家介紹，使用培養肉的大規模生產可以實現80％以上的節能。

另外，培養肉未來的可拓展性也被看好。目前，新型純素肉替代品已經可以大規模生產，並銷售給消費者。相比之下，市場上還沒有培養肉類產品。報告採訪業內專家，了解到2021年，大規模生產的技術將準備就緒，到時候就可以實現大量生產，成本可以進一步降低。

市場前景看好！中國印度都很有興趣

報告指出，從美國、中國和印度的調查結果來看，消費者對於培養肉特別感興趣，尤其2018年11月美國農業部（ United States Department of Agriculture, USDA ）和食品藥品管理局（Food and Drug Administration, FDA）同意共同管制培養肉類時，為全球培養肉類的合法化拉開了序幕。長遠來看，培養肉會成為最大贏家，然而在過渡階段，新型素肉將是不可或缺的市場要角。

報告也強調，新的生物技術不僅會破壞現有肉類行業，也會對整個食品行業造成衝擊，因為牛奶、蛋清、明膠和魚類等產品可以用類似的技術製造。

目前，市面上已經有越來越多企業在研發培養肉與新型素食肉類替代品，包含JUST、Beyond Meat、Impossible Food等公司，也獲得大公司、政府和名人的財務和媒體支持，連比爾蓋茨都有投資。

人造肉的風潮甚至讓速食業者肯德基、麥當勞等都不得不正視，考慮在未來推出相關產品。在這樣的風潮底下，未來勢必會推出越來越多人造肉產品，只是到時候，你會吃嗎？

你應該要知道的食事

隨著人造肉浪潮不斷興起，美國頂尖的科爾尼管理咨詢公司（AT Kearney）預測，2040年時，培養肉（Cultured meat）與肉類替代品將會成為市場上的主流。

本文由食力food NEXT【2040年，我們吃的肉有60%不會是屠宰肉！】授權提供