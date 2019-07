不用殺豬殺牛！　未來會有「人造肉」專家揭製作方式

▲培養肉的做法主要是由家禽、家畜身上取出幹細胞,以細胞培養方式製造。(圖/食力提供)

文/編輯部

現在我們一口接著一口咬下的雞排或漢堡,大多數的肉都來自於正規的屠宰場。但是不遠的未來,我們吃的肉可能有60%都不會是屠宰肉!隨著人造肉浪潮不斷興起,美國頂尖的科爾尼管理咨詢公司(AT Kearney)預測,2040年時,培養肉(Cultured meat)與肉類替代品將會成為市場上的主流,將有35%的肉品為培養肉,25%為肉類替代品。

科爾尼的最新報告指出,對於絕大多數人而言,大規模畜牧業被視為不必要之惡。隨著人道主義的興起,人們擔憂工業化養殖之下動物的福利,「非屠宰」這三個字產生了吸引力,並強調畜牧對於環境產生的破壞,促使近年來興起的新型素食肉類替代品和培養肉相比之下,更加具備優勢。

請繼續往下閱讀...

養殖牲畜消耗大 所以需要肉類替代品!

先來談談為什麼大規模畜牧業會為環境帶來破壞。2018年,全球人口約為76億,專家預測2050年時會增加到100億人。人口的增長意味著對於食物的需求也不斷增加。然而,根據聯合國糧食及農業組織(Food and Agriculture Organization of the United Nations )的數據顯示,全球接近一半的農作物收成都需要用來養活牲畜以生產肉類,直接用於人類使用的農業生產僅佔據37%。

報告稱,如果人類不再餵養牲畜而是全由人類自己消耗,那麼現在的全球農作物收成可以養活兩倍多的人口。在這樣的情況底下,隨著人口增加,對於肉類的需求也不斷上升,如果繼續投入更多的農作物收成來畜牧,勢必會壓縮到人類可食用的數量。

問題是,可以提高常規肉類生產效率的解決方案幾乎已經耗盡,不管是在土地、工業強化上都快到達到極限,更不用說一些養殖場對於動物傷害的醜聞一而再的發生,讓人們越來越重視動物福祉。

人造肉vs傳統肉!究竟誰比較佔優勢?

在這樣的背景之下,新型素食肉類替代品和培養肉究竟佔據著什麼樣的優勢?報告稱,畜牧業吃掉全世界近一半的農作物,但只有15%的植物卡路里最終透過肉品讓人類吃下肚。相比之下,培養肉和素肉可保留大約4分之3的熱量。

培養肉與肉類替代品都更為人道,尤其以培養肉為主,它的做法主要是由家禽、家畜身上取出幹細胞,以細胞培養之方式製造,並不會屠宰到任何一隻牲畜。因為不需畜牧,可以明顯減少土地和水的消耗。據業內專家介紹,使用培養肉的大規模生產可以實現80%以上的節能。

另外,培養肉未來的可拓展性也被看好。目前,新型純素肉替代品已經可以大規模生產,並銷售給消費者。相比之下,市場上還沒有培養肉類產品。報告採訪業內專家,了解到2021年,大規模生產的技術將準備就緒,到時候就可以實現大量生產,成本可以進一步降低。

市場前景看好!中國印度都很有興趣

報告指出,從美國、中國和印度的調查結果來看,消費者對於培養肉特別感興趣,尤其2018年11月美國農業部( United States Department of Agriculture, USDA )和食品藥品管理局(Food and Drug Administration, FDA)同意共同管制培養肉類時,為全球培養肉類的合法化拉開了序幕。長遠來看,培養肉會成為最大贏家,然而在過渡階段,新型素肉將是不可或缺的市場要角。

報告也強調,新的生物技術不僅會破壞現有肉類行業,也會對整個食品行業造成衝擊,因為牛奶、蛋清、明膠和魚類等產品可以用類似的技術製造。

目前,市面上已經有越來越多企業在研發培養肉與新型素食肉類替代品,包含JUST、Beyond Meat、Impossible Food等公司,也獲得大公司、政府和名人的財務和媒體支持,連比爾蓋茨都有投資。

人造肉的風潮甚至讓速食業者肯德基、麥當勞等都不得不正視,考慮在未來推出相關產品。在這樣的風潮底下,未來勢必會推出越來越多人造肉產品,只是到時候,你會吃嗎?

你應該要知道的食事

隨著人造肉浪潮不斷興起,美國頂尖的科爾尼管理咨詢公司(AT Kearney)預測,2040年時,培養肉(Cultured meat)與肉類替代品將會成為市場上的主流。

本文由食力food NEXT【2040年,我們吃的肉有60%不會是屠宰肉!】授權提供