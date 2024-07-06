明明不胖「肚子卻好凸」4原因！　醫教你測是油還是屎

▲明明不胖肚子卻超凸？可能與4大原因有關。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

一名瘦女子某天被同事好奇問，「你看起來很瘦，為什麼小腹這麼大？」貼心提醒該就醫檢查，怎料超音波一照，竟發現她肚內藏了顆直徑7.5公分的巧克力囊腫，還被醫師叨唸，隔天立刻安排開刀割除囊腫。肥胖症專科醫師陳君琳指出，小腹凸出可能是宿便脹氣、婦科腫瘤、肌肉筋膜撐大或骨盆前傾等4大原因所致，若有明顯痛感，得盡速就醫。

陳君琳醫師在粉專《精準減重｜北秀健康管理診所》發文，透過上述個案示警國人，別輕忽小腹凸的危險性。她進一步分析形成瘦瘦「小腹人」的4大原因及自我檢測方式：

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1.宿便、脹氣

由於人體從小腸到大腸為一個「ㄇ字型」走向，最後一哩路為乙狀結腸，剛好在下腹部的位置，而此處的便便也是最乾最硬的。若平時水喝太少、青菜吃不夠，到這就會變得乾又難排出，整坨堆積在那邊，造成小腹凸出的現象。

此外，空氣也會害肚子凸出！由於在大腸裡水分會被吸收，有很多菌種會發酵所剩下的食物殘渣，進而產生氣體。但若本身的腸道菌失衡不健康，使其過量而產生氣體，或是罹患小腸菌叢過度增生，這些氣體過度累積又無處可去，就會存在腸子中，最後把小腹撐起來。

2.婦科腫瘤

很多是良性的，像是子宮肌瘤、巧克力囊腫、甚至是畸胎瘤。根據世界紀錄統計，子宮肌瘤最大直徑高達20公分；曾有醫師統計，從同一名女性身上取下的肌瘤，前後加總高達63公斤，等於體內住了一個人。



3.肌肉筋膜撐大、腹直肌分離

肚子的肌肉為腹肌、六塊肌，平常可能看不到，但在核心肌群特別弱的人身上，或是懷孕女性，在懷孕過程中肚子變大，六塊肌中間的筋膜被撐開，導致六塊肌變成「三加三塊肌」。當它撐開後，中間的地方沒有組織去聯繫，就可能在肚臍下方處累積成一包。

再來則是脂肪，又分成腹肌上面的皮下脂肪，與腹肌裡的內臟脂肪，最外層是皮膚，通常是在曾經比較肥胖，經過減重或是產後女性身上，就會見到「撐開的皮膚」鬆掉的現象，往往也會與腹直肌分離一起發生。因此若你發現其他地方脂肪都不多，下面卻鬆鬆滑滑的一包且皮膚還皺皺的，很可能就是腹直肌分離了。

4.骨盆前傾

除了上述外，因為身體的排列組合，產生肚子凸出去的假象，其中最容易發生的就是骨盆前傾，其主要原因是核心沒力及髖關節不夠靈活所致。而懷孕婦女、常穿高跟鞋、久坐的上班族，都是骨盆前傾的高危險族群。

▲如果捏起肚子厚度超過3公分，大部分都是皮下脂肪。（示意圖／達志）

想知道自己是哪一種小腹凸？陳君琳醫師分享「5步驟」自我檢測：



1.看位置

如果是肚臍上方凸出，就是整個肚子凸，通常原因有2個：脹氣和內臟脂肪過多，也就是男生俗稱的「啤酒肚」。若上面平坦，但肚臍以下凸一包，則可繼續往下檢測。

2.捏肚子

試試用雙手捏起肚子，若厚度超過3公分，大部分就是皮下脂肪。如果捏起來只有薄薄一層，很可能是皮膚鬆弛。

3.看時間

你是一整天都是小腹凸嗎？如果上午肚子還算平坦，而隨著一整天過去，進食後肚子開始越來越凸，很可能是脹氣，或者是排便問題。

4.捲腹檢測腹直肌分離

平躺在地上將膝蓋彎曲，腳板平貼於地上，做一個捲腹的動作，有點像是仰臥起坐，此時腹肌因出力會自然地鼓起來，請伸出兩根手指頭，戳進肚臍上方的凹槽位置，如果寬度超過2個指幅，代表有腹直肌分離的現象；反之若在2指幅以內，並無這方面困擾。

5.平躺檢測骨盆前傾

放鬆的平躺在地上，檢視自己的腰椎與地面空間是否有空隙。如果空隙超過一個手掌，或一個拳頭的寬度，就表示可能有骨盆前傾的問題。除了躺在地板上，也可以輕鬆地靠在牆上，檢測腰椎與牆壁的距離。