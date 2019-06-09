馬如龍罹肺腺癌...闖不過這關　醫談「腸穿孔」：他應該忍很久

▲馬如龍今（9）日不幸過世。（圖／記者季相儒攝）

記者趙于婷／台北報導

資深演員馬如龍因腸穿孔，引發敗血症裝上葉克膜搶救，本身有肺腺癌病史的他，不幸未能闖過這關，在今（9）日17：47過世，享壽80歲。醫師指出，腸穿孔常發生年長者身上，主因是「本身有大腸憩室炎、長期便秘、消化功能、抵抗力不好」等，像馬如龍這樣引發腹膜炎、敗血症已經是相當嚴重，推測他可能忍痛很久，直到腸子破了，引發劇痛才就醫。

馬如龍去年11月就被爆出罹患肺腺癌，全身插管、坐輪椅出現在醫院，此次是因為腸穿孔，6/1就醫進行手術，但因敗血症陷入昏迷，搶救多天後，在今日過世。

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除了肺腺癌，馬如龍之前也有「大腸憩室炎」病史，大腸憩室炎非常容易引發腸穿孔。台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠說明，肚子本來是乾淨的，若因大腸憩室炎引發腸穿孔，腸子破掉後，裡面的髒東西就會跑出來污染肚子，造成腹膜炎，當腹膜炎的細菌跑到血液裡，就會引發敗血症。

糠榮誠進一步指出，除了腸穿孔之外，臨床上也很常見消化性潰瘍，出現胃破痛，胃的東西跑到肚子，不過胃相對沒那麼髒，但是大腸是裝糞便的，如果是腸穿孔，大便跑出來，腹膜炎的情況會更厲害。

▲馬如龍在加護病房期間，沛小嵐天天探望。（圖／記者李欣容攝）



另外，馬如龍有肺癌病史，一發生腸穿孔的狀況本就會不樂觀。糠榮誠說，敗血症會放出毒素，損壞腎臟、肝臟、肺臟和心臟等器官，加上馬如龍罹患肺癌，肺功能一定很差，發生敗血症就會加劇惡化。

大腸憩室炎常發生在60歲之後，最明顯的症狀就是「急性右腹痛」，一般來說年紀輕、身體狀況佳的患者，透過手術和藥物等醫療處置，約在5-7天可以康復，年長者之所以容易因大腸憩室炎引發腸穿孔，跟年紀、抵抗力、其他疾病和就醫時間有關。

糠榮誠說，很多年長者就醫時狀況都特別嚴重，原因就出在一直忍痛、對痛覺不是那麼敏感，或是發生疼痛時，就自己隨便買成藥吃。而以馬如龍的狀況來看，他也推測應該忍一段時間才會變成腸穿孔，提醒年長者只要有腹痛症狀，一定要盡快就醫，在大腸憩室還沒出現發炎就做醫療處置，才不會引發後續嚴重問題。

▲馬如龍病逝於新光醫院。（圖／記者林敬旻攝）