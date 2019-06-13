阿翔、謝忻大搞不倫　她怒揭「跟男人稱兄道弟的女人更心機」

▲阿翔和謝忻表面稱兄道弟，私底下卻大搞不倫戀。（圖／記者林彥君攝）

生活中心／綜合報導

阿翔和「嘴上兄弟」謝忻12日被週刊爆出路邊激吻不倫戀，震驚整個娛樂圈，讓昔日相挺的圈內好友都相當意外，網友痛罵聲浪也越來越大。對此，兩性作家欣西亞也在臉書分析2種容易讓男人淪陷的女人類型，她也直說「與男人稱兄道弟的女人」更心機！

阿翔和謝忻是綜藝節目固定主持班底，日前被拍到在車上幽會，還出來澄清彼此就是兄弟情誼，但沒多久就被拍到路邊激吻，狠狠打臉自己！欣西亞指出，「對男人主動投懷送抱」和「與男人稱兄道弟的女人」都容易讓男人防不勝防，但其中稱兄道弟的類型有更多心機。

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欣西亞解釋，主動投懷送抱是善用女人天生的魅力，例如擠奶、用身體磨蹭、撒嬌，路術一目了然，男人確實會樂陶陶，甚至會配合演出，但就是當作逢場作戲，就算身體誠實地出軌了，他還是會記得回家。

▲阿翔在事發後出面說明。（圖／ETtoday）

可是和男人稱兄道弟的女人就不一樣了！欣西亞說，這種女人和男人的肢體碰觸不是磨蹭，而是你推我、我推你、巴頭、手肘夾脖子等，除非這女人把自己完全打扮成T的樣子，不然在男人眼裡「你就是個女人」，眼睛看到和感受到的一樣是女性吸引力，心可能就神不知鬼不覺的被牽走。

欣西亞強調，除了T之外，跟男人稱兄道弟的女人「懂得施展身為女性的魅力之餘，更多了心機」，因為她知道這樣才能讓男人卸除心防，然後讓男人的女友或老婆找不到理由挑剔。