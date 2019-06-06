林志玲爆婚訊「凍卵9顆」可派上用場　醫曝「受孕成功率」

▲林志玲和放浪兄弟主唱Akira爆出婚訊。（圖／翻攝自林志玲、AKIRA臉書）

記者趙于婷／台北報導

林志玲和放浪兄弟主唱Akira爆出婚訊！今年44歲的林志玲早在多年前就悄悄到醫院凍卵，如今有望派上用場。婦產科醫師指出，冷凍卵子人工受孕成功率有3至5成，一般會建議女性在35歲前取卵，因卵子品質會受年紀影響，受孕成功的機率也會大幅下降，若到40歲才凍卵，因為卵子的品質差，受孕機會僅剩下5%。

台北慈濟醫院婦產部暨生殖醫學中心主治醫師陳怡伶指出，越高齡的女性成功懷孕及順利生產的機率越低，對於母體與胎兒的風險高，而卵子的質量是造成高齡女性難受孕的最大原因，女性20多歲卵子的質與量是最好的、最適合生育的階段。而林志玲在2017年被爆出在3年前（2014年）凍卵9顆，推算下來大約是39歲凍卵，至今已5年。

請繼續往下閱讀...

陳怡玲解釋，卵子是女性體內的「卵母細胞」，指的是未來能夠發育成濾泡、排卵，讓女性受孕的細胞，女性剛出生時約有100萬個卵母細胞，青春期後約剩40萬個，隨著每個月月經排卵、年紀的遞增，不斷消耗，到了40多歲，約只剩1千多個，消耗的速度非常快。

▲林志玲在2014年在台大凍卵，如今可望派上用場。（圖／翻攝自林志玲IG）



34歲以上懷孕就屬於高齡產婦，隨著年紀增加，卵子內染色體異常的機率跟著增加，流產率升高、活產率下降。陳怡伶以試管嬰兒取卵舉例，36到40歲每次能取出約5個成熟卵子，到了40歲以後，則只剩下2個。若要進行卵子受精，36到40歲需要有11個卵子，才有機會形成1個活產，到了41歲則需要15個，而小於35歲只要6個卵子，就有機會得到1個活產。

陳怡伶建議，35歲以上高齡女性、卵子庫存量較少、卵巢功能較差的年輕女性、內膜異位者、準備接受化療或放射線治療的女性癌症患者、有卵巢遺傳性疾病者、有遺傳性染色體疾病者、子宮缺陷者、配偶為無精症者或是有生涯規劃尚無懷孕計畫的都可以考慮凍卵。

其他人也看了...

44歲林志玲閃婚！醫建議「2大高齡生子計畫」：可再取一次卵