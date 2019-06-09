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馬如龍肺腺癌病逝！醫曝「7症狀」75%發現已晚期：常被誤認感冒

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▲▼焦恩俊、林千鈺婚宴-馬如龍,沛小嵐（圖／資料照）

▲資深演員馬如龍過世，享壽80歲。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

馬如龍今（9日）17：47因肺腺癌在新光醫院過世，享壽80歲。肺腺癌目前被醫界推測和空汙、油煙等環境因素較為相。醫師提醒，肺腺癌早期徵兆常被誤認為感冒，超過7成發現時都已是晚期，若出現「咳嗽持續兩週以上、胸痛、背痛、頭痛、喉嚨痛、聲音沙啞、咳血」等症狀的人，要儘早就醫檢查。

根據衛福部公告2016年台灣十大癌症死因，肺癌已連續十年居第一名，儼然成為最要命的台灣新國病。台北慈濟醫院胸腔外科程建博主任指出，肺癌可分為幾個不同種類，其中肺腺癌是目前肺癌中人數最多的，大約有超過六、七成。程建博說，肺腺癌初期症狀不明顯，也常容易被誤認為是感冒，有將近75%的肺癌病患，發現時已到了第四期。

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Nono與唐儷雞排西門町店開幕 馬如龍（圖／記者季相儒攝）

▲馬如龍去年曾因肺癌就醫，此次因腸穿孔引發敗血症，不幸過世。（圖／記者季相儒攝）

肺腺癌多長在肺部比較邊緣的位置，以上肺葉居多，是人體空氣吸進後容易到達的地方，因此推測肺腺癌與空氣污染、油煙等環境因素較為相關，且PM2.5也已被世界衛生組織認定為一級致癌物，它的粒子極小，直徑僅頭髮的二十八分之一，可穿過呼吸道黏膜，直接侵入肺泡，接著進入血液，對人體健康造成危害。

程建博提醒，有很多人等有症狀再檢查時，都可能已較晚期，能接受手術切除的約兩成，存活率在癌症當中算較差的，若有吸菸史者（含二手菸）、長期暴露在油煙環境的廚師及家庭主婦、暴露工廠廢氣或特殊汙染環境者（如建築工人、油漆工人、礦工等）、肺結核病史、肺纖維化、癌症家族史等都是高危險族群，要定期做肺部檢查。

關鍵字： 腸穿孔 馬如龍 沛小嵐 新光醫院
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