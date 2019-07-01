記者嚴云岑／台北報導

到院前心跳停止或過慢，醫師都會靠電擊救命，但若血鉀濃度異常，可能怎麼電也起不了作用。一名65歲男性，今年3月時被送往三總急診時，每分鐘心跳只剩21下，若抽血檢測血鉀濃度，至少要等30分鐘才能出結果，所幸接上心電圖後，透過AI辨識，不到1分鐘救發現血鉀過高，醫療團隊馬上給予降鉀治療，病患也在40分鐘後，心跳順利回升到84下。

三軍總醫院今（1）日舉辦73年院慶，細數歷年成果，近年來三總積極經營多元化醫療，除了成為全國首家細胞治療合格機構外，也建構「AI智慧醫學中心」，開發胸部X光AI判讀、眼底鏡AI判讀及心電圖AI判讀等項目，作為緊急醫療上的輔助決策資訊，其中又以心電圖幫助最大。

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▲AI智慧醫學中心林嶔博士。（圖／記者嚴云岑攝）

AI智慧醫學中心林嶔博士表示，人工智慧判讀心電圖的準確率約90%，團隊自去年下半年開始建置，今年上半年啟用以來，每月約輔助5000多例裝有心電圖的病患，進行血鉀濃度判讀，通常1分鐘就會有結果，也能加速救命流程，今年3月上路以來，已成功搶救數10人性命。

除了該名65歲男性外，還有一名喝酒喝太多，導致酒精中毒送醫的男性，也因心跳過低，在裝心電圖後緊急偵測出低血鉀，經過升鉀與電擊治療後，幸運撿回一命。

林嶔提到，AI從心電圖辨識血鉀需先經學習，去年下半年至今年3月出師告捷前，已累積了6萬6千筆資料，截至6月底資料數量更累積超過20萬筆。實驗室也曾利用AI與醫師進行心電圖低血鉀判讀比賽，發現AI準確度比心臟內科高10%，比急診內科高20%，顯示透過大量學習，的確能提升準確率。

▲病患AI心電圖影像，黃色部份為高血鉀。（圖／林嶔提供）

雖然心電圖AI判讀血鉀準確度高，但林嶔強調，人工智慧依然只能「輔助」醫療，在進行急救療程前，醫療團隊仍會抽血，並在急救後送實驗室檢測，以確保病患血鉀濃度判別無誤。

而三總AI智慧醫學中心除了判讀醫療影像外，也推出醫療病例判讀以及物聯網資訊整合，前者可減低年輕住院醫師資訊整合，前者可減低年輕住院醫疾病編碼失誤，後者則可將智慧AI聊天機器人功能導入語音掛號服務，提供診療資料給醫療人員，加速決策與判斷。