民眾投書「喝3c.c.巴拉刈」可治登革熱　疾管署駁斥怒報警！

▲巴拉刈。（圖／Lordcolus攝）

記者嚴云岑／台北報導

高雄市登革熱疫情頻傳，近期有民眾於媒體投書表示，「登革熱患者最低只要口服三西西的巴拉刈，數小時內便可將病媒蚊叮咬的機率下降至趨近於零，且患者因登革熱死亡的機率也會大幅下降….」。疾病管制署今（28）日嚴正駁斥，更表示將報警追究其法律責任。

台北榮民總醫院臨床毒物與職業醫學科楊振昌主任指出，巴拉刈於農藥管理分類屬劇毒農藥，對於人體也具有急性與長期性的毒害，現今已有許多研究證實，食入少量或稀釋巴拉刈溶液，可能導致嚴重口腔潰瘍、腎衰竭、肝功能不全、組織缺氧，嚴重時甚至導致呼吸衰竭死亡。此外，巴拉刈至今並無有效的解毒劑，致死率達百分之六十至七十。

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▲引發高雄登革熱疫情的埃及斑蚊雌蚊。（圖／疾管署提供）

疾管署副署長莊人祥表示，登革熱目前並無特效藥物可治療或預防，治療主要是採行支持性療法，患者遵照醫師指示服藥、休息、多喝水，通常在感染後2週左右可自行痊癒。

患者在發病後5天內應注意避免被蚊蟲叮咬，建議防蚊措施包括：家中裝設紗窗紗門、穿著淺色長袖衣褲、睡覺時掛蚊帳、使用捕蚊燈或電蚊拍、必要時塗抹政府機關核可含敵避（DEET）或派卡瑞丁（picaridin）成份的防蚊藥劑，及生病期間儘量在家休息，以減少被斑蚊叮咬及傳播登革熱的機會。

莊人祥重申，該民眾因個人立場發表言論已涉及不實防疫訊息，且可能造成社會大眾誤信而服用，危害自身或他人健康。該民眾發布的言論，可依違反《社會秩序維護法》第63條第1項第5款，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，疾管署將至警察局報案舉發。