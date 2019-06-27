罷工空姐靜坐到哭　精神醫建議「各退一步」：避免自損局面

▲長榮罷工進度第八日，空服愛的抱抱時間多人流淚。（圖／記者范綱儀攝）

記者嚴云岑／台北報導

長榮空服員罷工邁入第8天，上午資方在南崁公司門口施放「回家吧」巨型綠色氣球，希望用柔情攻勢，向所有參與罷工的空服員喊話；下午則委託律師到南崁派出所，針對工會未歸還空服員「三寶」報案並提出告訴。精神科醫師表示，資方的舉動，雖然會讓罷工空服員產生矛盾心態，但也可能激起勞方士氣，呼籲雙方都可各退一步，創造雙贏局面。

請繼續往下閱讀...

▲罷工現場空服員互相打氣，有人情緒激動忍不住哭了。（圖／記者范綱儀攝）

開業精神科醫師楊聰財表示，以臨床經驗來看，罷工超過7天，參與者的專注力與心情都會受到影響，這是因為罷工者在協商過程中，經常處於被動等待狀態，心情也相對煩躁，進而影響睡眠。有研究顯示，超過一週睡不好的話，精神狀況也會進入惡性循環，注意力、思考能力與專注力也會受到干擾。

▲長榮空服員罷工第八天，南崁公司升起「回家吧」氣球溫情喊話。（圖／記者林敬旻攝）

不過，現在罷工已撐過第一個循環，進入「持久戰」，雖然有不少空姐想取回「三寶」歸隊，但堅持者仍不在少數。隨著資方與勞方進入持久戰，楊聰財提醒，雙方都要各退一步，因為罷工就像作戰，「一鼓作氣，再而衰，三而竭」，如果能創造氛圍讓雙方都有台階下，就不會造成「殺敵一百，自損三千」的局面。

▲精神科醫師提醒，如果罷工結束重返職場，常出現動不動就哭或體重下降狀況，要向精神科醫師求助。（圖／記者范綱儀攝）

楊聰財表示，過去他曾收治過一名患者，也是透過罷工跟公司爭取福利，最後以失敗告終，事後重返職場後，總感覺被排擠、霸凌，進而產生憂鬱、焦慮、憤怒、失眠等負面情緒。

楊聰財提醒，參與罷工者重返職場，雖然可能會遭遇到一些言語刁難或排擠，應保持著「留得青山在，不怕沒柴燒」的心理準備，不要讓自己過度孤單，身邊親友也可多陪伴，引導抒發心理壓力。但若出現動不動就哭、體重下降、上班無法專心等嚴重症狀，則建議尋求精神科醫師協助。