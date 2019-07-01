73週年院慶強推醫療外交！　三總成蒙古醫師「第二個娘家」

▲三軍總醫院院長蔡建松 。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

三軍總醫院今（1）日歡度73歲生日，軍醫局局長陳建中、健保署長李伯璋與各里鄰長皆出席分享喜悅。院長蔡建松表示，三總除全力配合國家政策外，今年更力推國際醫療，陸續與尼泊爾、蒙古共和國等簽訂MOU，每位國外醫師受訓後返國，都把三總當「第二個娘家」，無論是缺設備、缺技術都會來電求援，讓台灣的醫療軟勢力延伸到世界各個角落。

三軍總醫院去年9月成立「國際醫療中心」，今年更定調為「國際醫療年」，在配合國家政策與軍醫局的支持下，陸續與尼泊爾、蒙古共和國、英國與俄羅等國家級醫學機構簽訂合作備忘錄。

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國際醫療中心主任方文輝表示，早在國際醫療中心成立前，三總就頻繁與國際接軌，包括2010年海地地震、2014年布吉法索遠距教學照顧，以及2015年尼泊爾地震災後援助計畫，都有三總醫護人員參與其中，帛琉、諾魯、索羅門、吉里巴斯等國，也都可建三總團隊的身影。

▲三總國際醫療中心主任方文輝說明執行現況。（圖／記者嚴云岑攝）

方文輝提到，近年來三總也力推「無償人道醫療」，2018年醫療團隊到蒙古烏蘭巴托義診時，就收治了一名假性脛骨關節症的孩童，帶回台灣進行手術，考量到後續照顧問題，因此在病童接來台灣時，也將蒙古醫療團隊「打包來台」，共同擬定醫療計畫。

除此之外，三總也提供海外學員「聚焦式主題訓練」，並針對蒙古、尼泊爾提供「醫療常駐計畫」與「全球外科種子計劃」，訓練外籍醫師腹膜透析與心電圖使用技術，也幫尼泊爾醫院建議心導管室與加護病房。

▲三總今舉辦73週年院慶大會。（圖／記者嚴云岑攝）

方文輝表示，三總訓練的外科種子醫生，近年來也陸續學成返國，有一名蒙古種子學員回國後，就被派駐到蒙古東北方一家50床醫院工作，由於當地資源缺乏，每次只要有問題，都會打電話到「娘家」向三總老師請益，也成了他最堅實的後盾。

蔡建崧表示，三總早期的醫療交流都是以1周為單位，後來陸續擴展到3個月，甚至一整年，「可說是從點到線再到面」。今年上半年已與俄羅斯、蒙古、英國等國簽訂9個MOU，也與11個機構建立合作，未來也將持續以熱心主動的態度，提供病人有感的醫療服務，將台灣的有溫度的醫療，散布到世界每個角落。