他咳嗽、呼吸困難確診三期肺癌　「拒化療」1個月腫瘤全消

▲咳嗽、呼吸困難確診三期肺癌，醫「隔山打牛」1個月腫瘤全消。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

77歲的謝先生2017年底出現咳嗽、呼吸困難等症狀，胸部電腦轉曾檢查發現左上葉肺有3公分腫塊，肺葉也有多個結節，加上縱膈腔淋巴轉移，確診肺癌第三期，切片證實為鱗狀細胞癌，由於病患年事已高，不願接受化療，醫療團隊透過「隔山打牛」方式，合併局部放射治療與免疫治療，1個月後腫瘤全數消失。

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衛福部最新死因統計指出，癌症已連續37年蟬聯國人十大死因第一名，癌症時鐘也逐年快轉，平均4分58秒就奪走一人性命。收治患者的中國醫藥大學癌症中心院長、台灣放腫學會理事長趙坤山表示，國人熟知的標準癌症治療，是以手術、放療與化療為主，殊不知若搭配使用，更能提高特定癌症的存活率。

▲中國醫藥大學癌症中心院長、台灣放腫學會理事長趙坤山。（圖／記者嚴云岑攝）

目前台灣放射治療的臨床應用上，概有2種形式，分別為體內近接治療與體外遠隔治療，前者勢將低劑量放射物質注射到體內，後者則是利用直線加速器，製造出具有不同特性的放射能量，其中又以光子刀最為廣泛。

趙坤山提到，放射治療的優勢，是透過高能量粒子或光子，對正在迅速的癌細胞進行攻擊，進而達到治癒、縮小早期癌、抑制癌症轉為性復發或治療癌症復發的效果。

近年來免疫療法盛行，趙坤山舉研究分析，若單獨使用免疫療法，只有15~20%的患者能有反應，但若搭配局部放療，身體免疫細胞也會隨之加強，當腫瘤細胞破碎，釋放出腫瘤本身獨有的蛋白，患者的免疫系統即有機會識別並對抗癌細胞，反應率也從20%提高到40%。

▲放療搭配免疫或化療治癌，都能產生加乘效應。（圖／記者嚴云岑攝）

「當一個區域腫瘤消失，其他沒有接受放射治療的病灶，也會跟著消失，這就是免疫加放療『隔山打牛』的效應。」趙坤山表示，幾乎所有癌症都適用於免疫加放射治療，但黑色素瘤、肺癌、大腸直腸癌與腦癌等對免疫反應強烈的癌別，效果更佳。

謝先生2018年1月至2月間，接受18次局部放射治療及3次免疫藥物治療，6月電腦斷層追蹤，體內已找不到腫瘤。趙坤山表示，近年來，新一代結合多模態醫學影像（MR、PET、CT）即時顯示直線加速器也陸續開發，未來將有望為放射治療提供更強大火力，讓早期癌、年紀大等族群，都能在免疫治療或化療搭配放療的加成效應下，免動刀就能消滅腫瘤。