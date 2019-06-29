▲台南爆首例本土登革熱！高雄增1感染「不排除是第三波」。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

高雄登革熱蔓延到台南？疾管署今（29）日公佈台南市首例本土登革熱病例，為永康區甲頂里30多歲男性，近期無出國史，6月22日至27日間陸續出現發燒、關節痛、肌肉痠痛、食慾不振及出疹症狀，28日確診為第二型登革熱。疾管署研判，此為新的病例，與高雄流行的第四型登革熱並非同一波感染。

疾管署副署長莊人祥表示，目前個案居家防蚊隔離中，同住家人無疑似症狀，其同事中1人出現喉嚨痛症狀但無發燒，後續衛生局將進行採檢送驗。由於個案主要活動地除住家及工作地外，因工作性質常需往來台南市不同地區，感染源待釐清。

請繼續往下閱讀...

雖然台南爆出本土登革熱病例，但高雄市疫情並未停歇。三民區鼎金里今日又有一名10多歲女性確診，由於平時活動地以住家及工作地（鼎中里）為主，曾於6月19日至27日至鼎強里友人家，6月28日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、嘔吐及食慾不振等症狀就醫，經通報檢驗確診感染登革病毒第四型，同住者無疑似症狀。

▲因應登革熱疫情，衛福部長陳時中日前參與高風險農園登革熱防治示範觀摩。（圖／記者洪巧藍攝）

莊人祥表示，每一波登革熱群聚約會持續10至31天，第二波群聚的首發日為6月17日，若以最短的10天來算，27日以後再確診的病例，都可算在第三波群聚，該名女性不排除第三波群聚，依發病日及活動史研判為鼎強里活動地感染風險較高，另亦不排除為三民區鼎金里金獅湖周邊社區感染。

目前國內累計29例本土登革熱病例，台南市1例(永康區)、高雄市28例(三民區25例、鳳山區、鼓山區及前鎮區各1例)，三民區鼎字輩里別出現社區群聚疫情；另有182例境外移入病例，近一個月新增個案感染國家以印尼、菲律賓及越南為多；境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署呼籲，民眾雨後請加強落實「巡、倒、清、刷」；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。醫療院所可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位快速採取防治工作。