▲仗年輕熬夜加班、喝酒應酬，B肝男拼出「2公分肝腫瘤」。（圖／示意圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

65歲黃先生是B型肝炎病人，年輕時拚事業，常常加班到半夜，還得跟客戶應酬拚酒，曾有兩次急性肝炎紀錄；每年健檢更顯示肝指數過高，長期追蹤發現肝臟出現單一顆2公分腫瘤且有逐漸變大跡象，若採用傳統的穿刺腫瘤中心燒灼法，會有極大的擴散風險，所幸在接受「肝腫瘤多針電燒微創手術」治療後，至今兩年無復發。

收治患者的萬芳醫院消化內科吳立偉醫師指出，黃先生的肝腫瘤小於4公分，在橫隔膜下方，貼近下腔靜脈並被兩條肝靜脈包圍，如果使用傳統的穿刺腫瘤中心燒灼法，不只會有極大的擴散風險，也會因為鄰近血管容易有「熱沉效應」造成殘餘腫瘤。

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經評估後，吳立偉建議患者採取多針「不接觸腫瘤的包圍式燒灼」方法，使用三隻雙電極電燒針，成功克服「熱沉效應」，也成功避免腫瘤沿著血管擴散。

▲黃先生經「肝腫瘤多針電燒微創手術」治療後恢復良好。（圖／萬芳醫院提供）

萬芳醫院2011年至今已完成800次肝腫瘤燒灼，其中150位初次發現且腫瘤小於4公分、腫瘤總數不大於3顆的病患，採用多針不接觸腫瘤的包圍式燒灼法治療後，至今8年只有4%有局部復發。另外45位接受根除性多針電燒治療的患者，5年存活率也有55%，相較於傳統的姑息性栓塞治療大幅提高。

「肝病」長年來被視為台灣國病，每年約新增1萬1千多名肝癌病人，發生原因多與慢性B、C肝有關。吳立偉表示，肝臟內部少有神經分布，因此，當小顆腫瘤發生時，幾乎不會感到疼痛，也不會出現任何症狀，建議民眾仍應定期接受健康檢查，早期發現早期治療。