▲10碼救命專線太難記，衛福部7月起改碼「1925」...諧音超暖心。（圖／記者高敏鳳攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部提供全國民眾心理諮商的「安心專線」行之有年，但原本號碼0800-788-995（請幫我-救救我）長達10碼，不僅不易記憶，民眾若遇危機需緊急求援，可能會因慌亂忘記號碼。為了提高民眾撥打便利性，衛福部7月1日起將號碼改為1925，諧音為「依舊愛我」，提供全年無休、24小時免付費的心理諮詢服務。

現今社會民眾可能因為面對生活、學業、工作或其他事件造成情緒困擾、壓力或自殺問題，衛生福利部民國94年設置安心專線，多年以來，不僅提供全國人民一個重要的傾聽管道，陪伴民眾渡過心理低潮的危機，也肩負自殺危機處理、聯繫警察機關進行緊急救援的任務。

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衛福部心口司科長詹金月表示，安心專線成立以來，每年服務人次從94年成立以來，每年服務人次共2萬7926人次，提升至107年7萬8108人次，成長率達279.7%。107年度篩檢出有自殺意念之電話通數為1萬2912通，並即時阻止自殺危機案件共480件，相較98年141件增加了339件。顯示安心專線已經逐漸成為民眾所信賴之心理諮詢專線，也發揮自殺防治功能。

詹金月提到，107年安心專線進線者年齡層以25-44歲居多，協談內容之主要問題以生活適應居多，專線服務主要提供一般輔導、自殺評估、依民眾需求之相關資訊，有需要時，亦會轉介醫療單位資訊。

安心專線號碼已於今（1）日起正式改為1925，初期同時使用1925及0800-788-995雙軌服務，預計12月20日正式單軌使用1925號碼。衛福部提醒，有需要的民眾，可直接利用市話及手機撥打「1925」，安心專線將24小時全年無休，持續陪伴，服務你和我。