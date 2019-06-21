她真的喜歡你？「工具人or備胎」殘酷分析曝...別再騙自己拉！

▲如何分辨自己是工具人、備胎、好朋友。（影／SKimmy你的網路閨蜜提供，請勿任意使用）

生活中心／綜合報導、影／播吧

感情中最幸福的事，就是你喜歡的人也正好喜歡你。但有時就是不盡人意，對方只把你當備胎或工具人。《SKimmy你的網路閨蜜》就分享，身分是工具人、備胎、好朋友會是怎樣的情況，以及怎麼跳脫出這種角色之中。

SKimmy指出，只要對方看起來完全不在乎、也不尊重你的利益，呼之即來，揮之即去，一切都以他自己的方便快樂為考量。簡單來說，你在做的事情，換成一個有領薪水的助理來做也非常合理的話，那就是工具人。

請繼續往下閱讀...

提到備胎的徵兆，SKimmy表示，就是對方展現出對你的情感依賴，例如求陪伴，或者是在你撒嬌、耍盧、討拍的時候，視情況給你一些順毛、安撫、甜言蜜語甚至肉體接觸，但始終打迂迴戰，不跟你確認關係，繼續跟別人曖昧、接受別人的追求。



▲真正的朋友會真心在乎對方的利益和感受。（圖／翻攝自pixabay）

分析完工具人和備胎後，SKimmy更是直接表明，工具是為了生活更便利才存在，備胎是為了上路更安心才準備，兩者注定都要為了別的目標而犧牲奉獻。若要破解其實很簡單，認清對方在貪圖什麼，如果發現這段關係的痛苦大於快樂時，就該當機立斷，即時止損。她說，最常看到是執迷不誤、裝睡的人叫不醒的狀況，任何的事後怪罪、憎恨，都不健康也不必要。

另外SKimmy也提到，有些人會拿「我跟他是好朋友」、「我們是好兄弟」來當擋箭牌。她直言，真正的好朋友，是當你真心在乎對方的利益、在乎對方的感受，並且花心思避免對方受到傷害。如果真的把一個喜歡你的人當作好朋友，就會劃清界限，盡量不做讓對方誤會的事，並且在對方放下你後，真心的祝福。