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大吃還能瘦！醫曝超狂「消脂7招＋穴位」...嗜辣酗酒手搖上癮者必看

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▲▼烤肉,肉,串燒,BBQ,燒烤。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲吃太多油膩的燒烤油炸食物，要小心脂肪肝。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／ 彭溫雅

油膩的燒烤油炸食物，吃太多肥胖跟著來報到，要小心脂肪肝！除了肥胖，酗酒、糖尿病和高血脂症，也都是造成脂肪肝的4大主要元凶。避免肝臟被脂肪團團包圍，變成脂肪肝一族，因此要教大家聰明減重，包括消脂穴位、消脂茶等，既不失營養，還能擺脫脂肪肝的威脅。

如何在大吃大喝之後還能減重？

1.盡量提高蔬果的攝取量。
2.降低隔夜菜的比例。
3.飲食以「七分飽」為原則。
4.避免吃零食。
5.烹調方式以蒸煮替代油炸煎烤。
6.飲食順序先菜，再肉、飯。
7.飯後簡單散步運動。

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也可以在三餐中選一餐替換成比較清淡或好代謝性的食物，切記避免「大小餐」、「吃到飽」，五色蔬果均衡吃、薏仁替代白粥。

▲▼ 手搖飲料,飲料,手搖杯,茶,珍珠奶茶,珍奶。（示意圖／記者許力方攝）
▲冰品、冷飲經常不離手的人，要多按摩足三里、豐隆穴可以消脂。（圖／記者許力方攝）

逆轉脂肪肝利器：消脂穴位&玫瑰山楂消脂茶

消脂穴位：
1.壓力過大上班族：陽陵泉、太衝穴
2.冰品冷飲不離手族：足三里、豐隆穴
3.愛吃辛辣飲酒過量：曲池穴、合谷穴

玫瑰山楂消脂茶：
材料：玫瑰3錢、山楂2錢、甘草1錢。
作法：將所有材料加300 C.C.冷開水，煮滾後去渣，大吃大喝後服用一帖，幫助排油降脂。

本文經授權轉自：彭溫雅醫師

關鍵字： 彭溫雅 飲食健康 穴位 減肥 脂肪肝 減重
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