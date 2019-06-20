別傳假消息！3招防「長輩群組」亂洗腦...轉守為攻靠這招



▲防止假消息，先從這3招做起。（圖／網友Shuhuai Chang提供）

生活中心／綜合報導

相信大家手機裡，一定躺著1、2個你我不常打開、卻不斷彈出訊息的群組，那就是「長輩群組」。大多數人寧願不讀不回，或是退出群組，不過近日就有一名網友在個人臉書分享，長輩群組其實是建立自己專業和地位的好機會。

網友Shuhuai Chang分享，他上個月被加入有40人的長輩群組，結果裡面的嬸婆、姑婆頻繁地轉傳假消息，雖然他大概只認識10個人，其中有2～3位常分享健康新知，但很多是假消息，因此他決定將最近所學用上，停止假消息散播。

以下是該網友分享，成為長輩群組萬事通的3方法：

請繼續往下閱讀...

1.刷存在感



每天PO早安圖，也回一下其他人的早安圖。此外，還要常常回話，沒意義打招呼也回，並且試著叫出稱謂。



2.製造長輩對自己的好感



所有分享訊息都回覆長輩期待的感受，無論是不是錯誤的，例如新奇有趣的影片就回「哇好酷！」、「太驚人了吧！」長輩覺得有共感，就會對你印象深刻，產生好感。有時候長輩PO了有點像爆料的影片，但不知道要傳達什麼，也先回個「好嚇人」，然後再問是什麼意思。



另外就是時常稱讚，Shuhuai Chang說，有次他爸爸回覆：「想到這群組有這麼多長輩關心我們，想到就覺得好幸福」，才發現這原來就是他們這輩的文化，稱讚的話誰不愛聽，所以他後來也常稱讚：「謝謝長輩為大家的健康著想」、「照顧全家人」等。



▲不停說謝謝，也提供相關正確資訊（圖／網友Shuhuai Chang提供）



3. 建立專業品牌



有上面的基礎才進到幫大家闢謠、查證的階段，Shuhuai Chang表示，某次長輩傳健康訊息的時候，補充一些相關資訊，他就趁機說：「現在也很多人惡意散布錯誤訊息，利用好心人，會幫大家查證，替大家把關。希望大家都健康！」這樣把自己跟長輩的目標結合在一起，也讓大家有心理準備你會回覆。



▲開始建立自己的專業度。（圖／網友Shuhuai Chang提供）



除此之外，查核不光只是打臉，他會儘量看過每一則訊息，正確的也附上相關資訊。錯誤的訊息如果怕造成難堪，不用即時回覆，可以過半天、一天再回。重點也不要只放在內容有誤，要表達擔心長輩因受騙被傷害。



▲最後回覆再次稱讚長輩。（圖／網友Shuhuai Chang提供）

最後除了上述3點外，Shuhuai Chang也分享，有次他姑婆發布「日本要銷毀所有微波爐」的假消息後，他隔天就貼闢謠的資訊，也提到資訊可疑的地方，大家很快都接受。他表示，一定要常稱讚和感謝長輩重視全家人健康，他們這個舉動原意是好的，不應該被責備。如果長輩多分享錯誤資訊，常幫忙查證反而可以更快建立自己的專業，一旦權威建立起來後，也許還有機會影響大家的輿論走向。

更多相關資訊，詳見《家庭診聊室》。