常手腳冰冷？醫授10招「防體溫低」...減重＆癌症竟和它有關！



▲低體溫與肥胖、免疫力、慢性病，甚至癌症都有關，也更容易被忽視。（圖／達志示意圖）

生活中心／綜合報導

有些人手腳冰、經常感覺冷、體溫偏低，醫師郭彥良在粉絲團「不來的郭醫師《Dr. Brad Kuo》」表示，一般大家都擔心體溫高的狀況，尤其是發燒，但低體溫與肥胖、免疫力、慢性病，甚至癌症都有關，也更容易被忽視。因此他分享一些方式，來改善低體溫的情況。

郭彥良指出，偶爾量測自己平時早晚的體溫，當作自我長期比較的參考值。或者感覺上是否會比別人怕冷，平常容易手腳呈現冰冷。如果是的話，很有可能是屬於低體溫的族群，就要特別注意。他表示，改善低體溫可以從下面幾個方向努力。

1.多動少坐

生活中，姿勢與熱量產生的關聯性不小，躺著跟坐著約有10%的差異；坐著與站著之間也有10%的差異。也就是說，活動或站立可以靠肌肉活動因耗能而產生體熱，進而讓體溫升高。

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2.適時打斷久坐有助燃燒脂肪，升高體溫

偶爾站起來活動身體，有助於燃燒脂肪產生熱量，要增加站立時間。即使是以站姿斷斷續續地從事這些活動強度不高的家務工作，活動量會超出想像，其實做家事也能消耗相當多的熱量。

3.養成至少每兩天快走30分鐘以上的運動量



▲每兩天快走30分鐘的運動量，能預防體溫低。（圖／達志示意圖）

4.三餐盡量定時吃

如七點前吃晚餐，到睡前身體還能消耗一定的熱量，避免太晚才吃晚餐，或是戒掉吃宵夜的習慣，並減少冰飲或過度低溫的食物比例。

5.泡熱水澡、蒸汽浴或足蒸

藉由外在熱源促進全身血液循環，提高新陳代謝。可以藉外面進入的熱，讓身體快速暖和起來。

6.不建議喝冰的飲料，盡量減少空調的使用

人體有一種自行調節體溫的功能，不管外在環境的溫度如何，身體還是可以保持一定的溫度。但如果整天都在有空調的室內，或者使用整晚的空調，這樣調節體溫的功能將逐漸變弱，導致低體溫的發生。

7.不要囤積壓力

壓力會造成肌肉緊張、血管收縮、血液循環變差。自律神經中的交感神經的活動將變得較頻繁，以致整個自律神經失去平衡，而體溫調節功能會因而無法順利運作。

8.早睡早起

早睡早起可以讓自律神經穩定，因而穩定體溫調節及血液循環充足。



▲早睡早起可以穩定自律神經，促進血液循環充足。（圖／達志示意圖）

9.避免使用藥物

很多人因為感冒不適、筋骨痠痛而使用藥物。許多藥物本身含有解熱鎮痛效果，會抑制體溫，長期使用的確會干擾正常體溫。

10.減少「寒涼」性質類食物

雖然西醫並不強調食物屬性，甚至不認同。但傳統中醫對於食物的分類，在臨床上觀察的確有助於體溫提升。日常飲食中，如果屬於低體溫的族群，可提高食物中溫熱屬性的食材比例，至少要平性之上。少攝食寒涼食物（至於食物屬性請自行查閱）。

最後郭彥良說，瞭解自身的條件、知道問題所在，才能避免疾病的發生。同時，體溫高低與身體的自癒能力高度相關，是大家不可不注意的重點。