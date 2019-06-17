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豆漿違規添加「苯甲酸」　內湖區早餐店挨罰3萬！

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衛生局抽驗豆漿，違規店家。（圖／衛生局提供）

▲衛生局抽驗市售豆漿，1件違法添加防腐劑，圖為豆漿店市招。（圖／衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今（17）日公佈市售豆漿專案抽驗計畫，一件內湖瑞光路「巧味美商行」豆漿驗出不得添加的防腐劑苯甲酸已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源，確認違規屬實，但業者無法提供完整進貨證明，依違反食品安全衛生管理法第18條及第47條第11款，處分販賣業者新臺幣3萬元，並持續列管追蹤抽驗。

台北市衛生局食藥科黃敬堯技正指出，本次抽驗地點包括，便利商店，餐飲店，校園合作社及早餐店，總計抽驗10件，檢驗項目為防腐劑（苯甲酸、己二烯酸、去水醋酸），結果1件豆漿違規添加防腐劑苯甲酸，不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」。

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黃敬堯說明，防腐劑「苯甲酸」俗稱安息香酸，為一般常見防腐劑，進入人體後，在9~15小時內可從尿中排出，如過量食用可能會造成腹部疼痛、噁心、嘔吐現象，若長期過量食用，恐損害肝、腎、食慾變差，進而影響健康。

衛生局呼籲，民眾及業者選購豆漿時，最好向信用良好的廠商購買，由於豆漿常溫下易腐敗，業者較易添加過量防腐劑，嚴正呼籲業者應秉持職業道德，勿濫用食品添加物，應儘可能冷藏保存於7℃以下，並採「先進先出」原則，以維持產品的新鮮與品質。

關鍵字： 豆漿 苯甲酸 台北市衛生局
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