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腎結石108顆！于美人曝「喝這個」才爆增...健康食物反而傷身

點評:以為健康結果那麼危險
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▲▼ 于美人,婚姻平權音樂會,1210同志大遊行,同性婚姻平權（圖／記者李毓康攝）
▲于美人居然有108顆腎結石。（圖／記者李毓康攝）
 
生活中心／綜合報導

有時候為了養生所吃的食物，竟可能危害健康。知名節目主持于美人在節目《健康2.0》分享，自己先前因腎結石開刀住院，想不到居然取出108顆結石。究其原因，可能是她以前喜歡喝維他命C飲料、發泡碇等保健食品，才造成那麼多結石。營養師表示，維他命C過量會導致結石產生，如果是草酸鈣結石患者，一定要拿捏好維他命C和草酸的攝取量，才不會讓結石大量產生。

東元醫院泌尿科主任黃賢祥指出，台灣臨床上近80%的結石患者，都屬於草酸鈣結石。臺安醫院體重管理中心營養師劉怡里營養師表示，維生素C在代謝時會產生草酸，如果是草酸鈣結石的病人，建議少攝取維他命C的保健食品，因為身體代謝需要花上3-4小時，長時間下來可能造成維他命C過量、結石增生。另外，她列出幾個「高草酸食物」，例如南瓜、腰果、藍梅，要草酸鈣結石患者最好少碰為妙。

▲▼于美人結石。（圖／取自健康2.0節目）
▲于美人喜歡喝維他命C飲料、發泡碇等保健食品，可能是有那麼多結石的主因之一。（圖／擷取自節目《健康2.0》）

那高草酸的食物該怎麼破解？劉怡里表示要防止結石堆積，最好的方法是「補鈣」。例如菠菜、巧克力、紅茶、萵苣都是高草酸食物，但波菜配上豆腐、紅茶配上牛奶、巧克力配上牛奶、萵苣配上優格，就能破解結石問題。不過劉怡里強調，飲食控管上，一定要先知道自己是哪一型的結石，否則抑制這型結石堆積的同時，可能導致另一型的結石增生，要多注意。

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除了飲食習慣會影響結石外，于美人表示，自己的結石和生活壓力有關，她提醒所有的結石患者，如果排尿時發現結石也一併排出來，一定要撿起來、交給醫師化驗，才有助於了解自己是哪一種結石。

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關鍵字： 健康2.0 于美人 結石 健康百科 飲食健康 草酸
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