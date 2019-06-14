減肥超輕鬆！研究揭「曬太陽會瘦」...光OO分鐘就有成效



▲研究顯示，每天早晨只須曬太陽，就有助減肥。（圖／Pixabay）

文／黃惠如

總是待在室內的影響大於我們的想像，打開門走出去，苗條、強健、開朗、充滿活力等形容詞，都在戶外等著你。因為胖了就老了。不只身體老，腦子也跟著老。發表在《老化神經學期刊》的研究發現，體重過重或肥胖的人腦部白質和瘦子相比，顯著減少，而且隨著年齡增長，一直維持十歲左右的差距。

蛋白質是腦部不同部位互相溝通的結締組織，被視為反應腦部老化程度的指標。你最關心的體重問題，可能和曬太陽的時間有關。加拿大的科學家最近發現了一種新的脂肪燃燒機制，就是曬太陽。

加拿大亞博達大學（University of Alberta）糖尿病研究所主任萊特（Peter E. Light）帶領的研究團隊發現，人體皮下脂肪會感受到陽光中的藍光刺激，因此減少脂肪儲存並縮小脂肪細胞大小，這也解釋了，為什麼我們在冬天，總是特別容易肥，更宣告曬太陽真能減肥。這研究發表在近期的《科學報告期刊》（journal Scientific Reports）。

請繼續往下閱讀...



▲為什麼在冬天總是特別容易肥？（圖／翻攝自pixabay）

冬天為何容易胖？

萊特和研究團隊將白色皮下脂肪細胞組織（subcutaneous white adipose tissue, scWAT）取下，在藍光下曝曬4小時，對照組則在黑暗中，發現這些細胞組織曝曬後有明顯不同。11天後，和在黑暗中的脂肪組織相比，曝曬藍光的脂肪顆粒開始變少也縮小，「這些細胞不再儲存那麼多脂肪了，」萊特對媒體說，從另一個角度看，沒曬到陽光的脂肪儲存較多脂肪，也就解釋了，為何冬天人們體重會直線上升。

白色脂肪被稱為「壞的脂肪」，因為它會將原本應該燃燒的卡路里儲存起來。這類脂肪細胞會導致肥胖、糖尿病及心臟病等代謝疾病。白色脂肪很容易找到，就是摸摸你的肚子或大腿上，那些白花花的肥肉。此研究找到了曬太陽是白色細胞自我消耗的通路。不過，目前仍不清楚多少光照強度、持續多久才能使體內的白色脂肪有效分解。

美國西北大學的另一項小型研究，則提供了減肥相關的日曬時間點、時間長短的建議。研究發現，每天早晨只須曬20分鐘至30分鐘的太陽，就有助減肥。



▲白色脂肪會導致肥胖、糖尿病及心臟病等代謝疾病。（圖／達志示意圖）

科學家邀請26名男性和28名女性參與實踐，他們須在手上配戴監測儀，以便監測他們每天的光照量與睡眠。研究發現，愈早起床曬太陽，BMI愈低。陽光就和吃進的熱量、運動量、睡眠時間、年齡一樣，是體重的影響因子，而且影響高達20%。

西北大學范博格醫學院神經學教授徐（Phyllis C. Zee）指出，因為陽光可以調節身體內在的生理時鐘和晝夜節律同步，所以能使體內的能量消耗平衡，「這研究傳遞的訊息是，你應該在早上八點到中午以前多曬太陽，大概20分鐘至30分鐘就足以影響BMI值。」

只要不過量，曬太陽零成本、無風險，值得為體重煩惱的你試試。

本文摘自《慢老》／黃惠如（前《康健》雜誌總編輯）／天下雜誌出版