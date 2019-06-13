搥胸＝警訊！醫揭「這5類人」注意急性心肌梗塞...太用力恐主動脈剝離



▲胸口痛不要搥胸，這可能是急性心肌梗塞的前兆。（圖／記者嚴云岑攝）

生活中心／綜合報導

你常有捶胸的動作嗎？當心這可能是急性心肌梗塞的前兆。68歲的黎先生近來常覺得胸口不舒服，但捶胸口後又舒緩許多，因此不以為意，想不到上個月底清晨突感胸口劇痛，送醫途中還一度心跳停止，所幸最後在緊急手術後撿回一命。門諾醫院心臟外科醫師黃振銘表示，如果發現家人、朋友有捶胸動作，一定要勸他看醫生，因為這可能是急性心肌梗塞的警訊。

68歲的黎爸爸冬天也穿短袖，平常除了愛抽菸，身體算是硬朗。鮮少生病的他，最近卻常感覺胸口悶痛，甚至有時連左上臂、肩膀和下巴都會痛，但他總認為捶胸口後悶痛感就逐漸消失，因此不以為意，即使家人、朋友提醒他去看醫生，他都拒絕就醫，直到「隱形殺手」找上門。



▲吸菸、年長、肥胖、三高患者、追求完美主義者，都是心肌梗塞的危險因子。（圖／門諾醫院提供）

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上個月底清晨5點，他感覺胸部如同石頭壓住般悶痛，隨著範圍逐漸擴大，疼痛更加劇烈，甚至開始喘不過氣，家人眼看狀況危急，立即開車送醫，沒想到送醫途中突然失去心跳，嚇壞妻女，所幸到院後順利救回一命，並由心臟外科醫師進行手術治療，目前恢復穩定，而黎爸爸說出院後第一件事，就是要「戒菸」。

黃振銘表示，心肌梗塞常伴隨喘、明顯胸痛，甚至疼痛感延伸至肩膀、背部或頸部下巴等，若患者出現上述症狀，建議到院檢查，確認是否有發生心肌梗塞的風險。此外，吸菸、年長、肥胖、三高患者、追求完美主義者，都是心肌梗塞的危險因子，建議45歲以上男性、55歲以上的女性，應定期做健康檢查，尤其如有症狀者，更要做心臟檢查，確保自身健康。

許多民眾胸悶、胸痛時，會以捶胸方式緩解不適，對此黃振銘呼籲，捶胸或許可以轉移注意力，但對症狀的緩解並無太大幫助，且可能造成氣胸，搥太大力甚至可能造成主動脈剝離，相當危險；尤其心血管疾病的猝死風險相當高，建議民眾有症狀還是盡快就醫，才是保命之道。