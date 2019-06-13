ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

搥胸＝警訊！醫揭「這5類人」注意急性心肌梗塞...太用力恐主動脈剝離

ETtoday健康雲

胸悶、胸痛、心痛。（圖／記者嚴云岑攝）
▲胸口痛不要搥胸，這可能是急性心肌梗塞的前兆。（圖／記者嚴云岑攝）

生活中心／綜合報導

你常有捶胸的動作嗎？當心這可能是急性心肌梗塞的前兆。68歲的黎先生近來常覺得胸口不舒服，但捶胸口後又舒緩許多，因此不以為意，想不到上個月底清晨突感胸口劇痛，送醫途中還一度心跳停止，所幸最後在緊急手術後撿回一命。門諾醫院心臟外科醫師黃振銘表示，如果發現家人、朋友有捶胸動作，一定要勸他看醫生，因為這可能是急性心肌梗塞的警訊。

68歲的黎爸爸冬天也穿短袖，平常除了愛抽菸，身體算是硬朗。鮮少生病的他，最近卻常感覺胸口悶痛，甚至有時連左上臂、肩膀和下巴都會痛，但他總認為捶胸口後悶痛感就逐漸消失，因此不以為意，即使家人、朋友提醒他去看醫生，他都拒絕就醫，直到「隱形殺手」找上門。

▲▼搥胸可能是心肌梗塞。（圖／門諾醫院提供）
▲吸菸、年長、肥胖、三高患者、追求完美主義者，都是心肌梗塞的危險因子。（圖／門諾醫院提供）

請繼續往下閱讀...

上個月底清晨5點，他感覺胸部如同石頭壓住般悶痛，隨著範圍逐漸擴大，疼痛更加劇烈，甚至開始喘不過氣，家人眼看狀況危急，立即開車送醫，沒想到送醫途中突然失去心跳，嚇壞妻女，所幸到院後順利救回一命，並由心臟外科醫師進行手術治療，目前恢復穩定，而黎爸爸說出院後第一件事，就是要「戒菸」。

黃振銘表示，心肌梗塞常伴隨喘、明顯胸痛，甚至疼痛感延伸至肩膀、背部或頸部下巴等，若患者出現上述症狀，建議到院檢查，確認是否有發生心肌梗塞的風險。此外，吸菸、年長、肥胖、三高患者、追求完美主義者，都是心肌梗塞的危險因子，建議45歲以上男性、55歲以上的女性，應定期做健康檢查，尤其如有症狀者，更要做心臟檢查，確保自身健康。

許多民眾胸悶、胸痛時，會以捶胸方式緩解不適，對此黃振銘呼籲，捶胸或許可以轉移注意力，但對症狀的緩解並無太大幫助，且可能造成氣胸，搥太大力甚至可能造成主動脈剝離，相當危險；尤其心血管疾病的猝死風險相當高，建議民眾有症狀還是盡快就醫，才是保命之道。

關鍵字： 門諾醫院 搥胸 胸痛 心肌梗塞 黃振銘
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

比禽流感嚴重！秋行軍蟲危害「45%作物」　恐致農損達36億元

下午宵夜首選！這些食物熱量「不到200卡」...嘴饞也能盡量吃

夏天食物易壞！專家揭「保鮮4方法」：室溫過OO度別放1小時

珍奶只得No.2！台灣人「最愛10大手搖飲」揭曉...冠軍實至名歸

影／每天雞排＋珍奶！她「肚大像孕婦」驚罹大腸癌第4期...術後神問題醫秒傻

真性情！這4星座超討厭「虛偽朋友」...假掰直接謝謝再聯絡

熱量大PK！5款粽子挑這「最無負擔」...營養師授吃不胖3秘訣

胸悶易喘＝致命警訊！醫曝全是「這些病」徵兆...你是高風險群嗎

腸病毒高峰來臨！醫曝「抗菌4招」...這些都做到了嗎？

當心保養品有毒！這6成份「超殘害肌膚」...購買前得先看標示

讀者迴響

回到最上面