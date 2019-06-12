痘痘狂冒！醫揭「這些產品」是元兇...低脂牛奶＆起司超NG



▲遇到痘痘該如何治療？（圖／Pixabay免費圖庫）

文／周宛儀

痘痘問題會根據不同的機轉，有不同的口服與外用藥物和保養品可以一起搭配使用。





在粉刺期使用外用酸類來溶解角質，當痘痘開始發炎時，便可以加上外用過氧化苯（併用可以降低口服抗生素的抗藥性），當發炎更厲害時就要加上口服抗生素或是口服A酸，荷爾蒙有問題的患者還會使用到荷爾蒙的藥物。而目前最新的觀念認為，口服A酸對痘痘粉刺的效果都很好，可以早期低劑量使用，不需要等到嚴重時才使用，以免產生痘疤。

口服A酸就是俗稱的痘痘特效藥，這顆藥是皮膚科醫師的好朋友，它是維他命A的衍生物，也是痘痘藥中唯一可以控油，等累積劑量吃到時可以預防痘痘與粉刺的發生的藥物。

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當遇到比較厲害的囊腫型痘痘或是已經纖維化的痘疤、很久不消、或是肥厚性疤痕的時候，也可以選擇局部施打低劑量的痘痘針，打完大約1–2天就會比較消退，但施打時劑量需要注意不要過多，避免產生凹陷，即使產生凹陷，多數過一陣子還是會恢復的。

在荷爾蒙有問題如生理痘或是多囊性卵巢的患者，還會使用到荷爾蒙的藥物。



需要注意的是，健保給付的口服抗生素，用久會有抗藥性的產生，建議避免連續服用超過三個月，也要盡量避免使用到已經是高抗藥性的藥物，除非是部份特殊族群。另外健保藥物很大的缺點是停藥之後有可能會復發。

目前文獻也指出，在使用口服抗生素時，可以併用外用的過氧化苯或是A酸藥膏，除了可以增強療效，也可以避免抗藥性的發生。而孕婦由於選擇性比較少，一般只能使用口服紅黴素或是外用的杜鵑花酸，使用前也需經過醫師評估。



痘痘外用藥如酸類和過氧化苯，因為具有溶解角質的功能，所以可能會有局部刺激，除了用量要少、薄擦即可之外，如果會刺癢，也可以先擦清爽的乳液之後再擦藥膏，或是改為兩天擦一次，如果還是刺癢可以先停藥，回診後再評估。



口服A酸由於會抑制皮脂腺的分泌，除了臉部出油量會下降外，其他如眼睛、全身皮膚、嘴唇黏膜也都可能會乾，可以適度搭配身體乳液、勤擦護唇膏、眼睛乾可以點人工淚液。使用A酸的初期由於粉刺大量被排出，可能會有暫時的爆痘期，如果爆痘產生請諮詢醫師處理。另外A酸不能與抗生素一起服用，不然可能會使腦壓上升而有頭痛等情形。

如果有抽菸、平時容易頭痛、血栓等病史，建議避免使用避孕藥，以免產生血栓的併發症。





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常見的成分如下：



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青春痘雖然不是個很嚴重的病，但對於我們的社交與外觀影響著實不小。能夠早期積極治療便有機會避免痘疤產生，及早就醫、正確的保養與生活習慣的調整，都是只要青春不要痘的不二秘訣哦！

全文轉自：只要青春不要痘—青春痘懶人包