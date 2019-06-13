睡覺最好關燈！研究：夜晚光源恐「增肥胖風險」...你都開著睡嗎？



▲睡覺開燈可能會讓你變胖。（圖／翻攝自pixabay）

國際中心／綜合報導

你睡覺常需要開燈嗎？這可能會讓你變胖。根據美國醫學會內科醫學期刊（JAMA Internal Medicine）研究顯示，開燈或開電視睡覺可能導致體重增加。這可能和燈光抑制褪黑激素分泌、影響新陳代謝有關，這也給研究人員一個方向，也就是藉由燈光來減少女性發胖的機率。

美國醫學會內科醫學期刊研究調查43,222名女性，年齡介於35-74歲之間，接觸的光源從沒有光線、小夜燈、房外燈光、房內燈光、電視機閃光都有。結果顯示，使用小夜燈體重不會增加，但是開燈、開電視睡覺的女性，在追蹤期間胖5公斤的機率多了17%、BMI增加至少10%。即使控制睡覺時間、飲食習慣和運動等，其中的關聯性仍然很高。



▲燈光可能抑制褪黑激素分泌、影響新陳代謝。（圖／翻攝自pixabay）

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研究作者桑德勒（Dale Sandler）表示，這有劑量反應，房內的光越多，關聯性越強。不過他承認，睡不好本身跟肥胖、體重增加有關，無法肯定兩者之間的因果關係，但是有越來越多證據支持他們的論點。另一個限制就是，研究數據都是女性自我報告，並沒有問女性為何睡覺要開燈。

研究者認為，燈光可能抑制褪黑激素分泌、影響新陳代謝、打亂生理時鐘及飲食習慣，導致體重增加。主要作者朴永文（Yong-MoonPark，音譯）則表示，這研究表示夜間人造光線的重要，可以藉由控制燈光，來減少女性肥胖的機率。