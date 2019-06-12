吃蛋恐敗血症！醫揭沙門氏桿菌危險：「這些人」高危險群...防疫6招曝



▲建議避免吃生蛋或半熟蛋，以防感染沙門氏桿菌。（圖／達志示意圖）

文／黃昌鼎

太恐怖了，吃蛋也會敗血症？去年四月，一名研究生因至早餐店用餐，疑似因店家使用到遭沙門氏桿菌汙染的蛋液，造成該研究生感染沙門氏桿菌D型，併發敗血性休克，不幸於兩日後去世；上個月南投臭豆腐老店，也發生疑似沙門氏桿菌汙染，造成189位民眾上吐下瀉。

什麼是沙門氏桿菌？

沙門氏桿菌廣泛存在很多的動物腸道中，是經由飲食傳染，造成人類或動物生病的病菌。常見的動物感染源是雞蛋，或是爬蟲兩棲類寵物（如巴西烏龜）。母雞一旦被沙門氏菌感染，所產下的蛋100%蛋殼上都帶有沙門氏菌；爬蟲兩棲類（像巴西烏龜），有90%身上帶有沙門氏桿菌。美國有研究發現一些寵物及寵物飼料（如狗食）中，也有被沙門氏桿菌汙染。



▲沙門氏桿菌會造成嚴重的腸胃炎，有發燒、嘔吐、腹痛、腹瀉，可能會有血便的症狀。（圖／達志影像）

請繼續往下閱讀...

被傳染沙門氏桿菌會怎麼樣？

會造成嚴重的腸胃炎，有發燒、嘔吐、腹痛、腹瀉，可能會有血便的症狀，大多數人三天左右會自癒。但有5%病人會產生菌血症，若未適當治療，會惡化成敗血性休克、心內膜炎、腦膜炎、敗血性關節炎或骨隨炎等，另外也可能造成腸穿孔及腹膜炎。5歲以下的幼兒及老人是惡化的高風險族群。



▲6招預防沙門氏桿菌。（圖／黃昌鼎醫師提供）

如何避免被傳染？

1.最重要的就是洗手、洗手、洗手，使用肥皂或洗手乳，至少用力搓洗20秒。特別是接觸生肉、雞蛋、動物（寵物）及飼料之後。

2.食物要吃全熟，避免生食或半熟。

3.確保冰箱溫度夠低。

4.生食及熟食需分開儲存及處理。

雞蛋的選擇：

1.盡量選購洗選蛋，經過洗選外殼生菌數會大量減少。

2.避免吃生蛋或半熟蛋（溫泉蛋、糖心蛋都算）。

3.避免食用含生蛋的食品，如提拉米蘇、冰淇淋及美乃滋，特別是5歲以下兒童 4.購買早餐確認使用的是新鮮的全蛋，而非蛋液，要求蛋要全熟。

本文經授權轉自：黃昌鼎醫師兒童無毒健康學苑