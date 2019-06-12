體重難降！專家授7招「突破停滯期」...減肥不再卡關方法曝

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▲減肥遇到停滯期怎麼辦？（影／Cofit我的專屬營養師提供，請勿任意使用）

生活中心／綜合報導 影、圖／播吧

減肥最痛苦的不是一次瘦很多，而是努力維持體重。我們都曾經遇過「停滯期」，原本以為體重降下來，想不到沒隔幾天就回升，甚至比之前胖！《Cofit我的專屬營養師》裡的營養師張宜婷表示，減肥最常遇到原本很順利，結果數字突然卡關死不降下來，她列出7點改善方法，讓大家在減肥時突破停滯期，繼續達成自己的目標。

張宜婷表示，減重時的體重變化是階梯式下降，而非直線下降，所以數字上下起伏是正常的。而體重變化受到女孩生理期、身體是否缺水、壓力、飲食影響，所以過程中不要給自己太大的壓力。除了測量體重之外，她建議可以多增加一些身體數據，例如腰圍、臀圍、體脂、肌肉量等，增多一些參考的數值，讓自己不會只看體重而壓力太大。



▲蛋豆魚肉類的份量對控制體重相當重要。（圖／達志示意圖）

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張宜婷指出，減重簡單來說分成快速減重期、提升代謝期、保持體態期，在不同階段要有不同的飲食，還有運動互相配合。千萬別看到體重都沒變化，就爆氣大吃，這樣之前的努力就真的都白費。她表示，停滯期是身體的適應現象，身體會依照你給它的營養以及運動量，慢慢地達到正負能量平衡，然後停滯在這個體重。對此，她分享7個體重停滯時可以改善方法。

1.蔬菜每天三拳頭。

2.控制好蛋豆魚肉類的份量，並選擇低脂優質蛋白質來源。

3.每天一餐選擇低GI的非精緻麵粉，例如糙米飯、全麥麵包、地瓜等。

4.避免炸物以及含糖的食物。

5.水分攝取達到2000c.c.。

6.吃到七分飽，懂得分辨自己是飢餓還是嘴饞。

7.堅果每天吃2到7顆。

8.三餐都有定時攝取。

體重若降不下來，就要重新檢視飲食、運動、生活這三大部分，張宜婷提醒，遇到停滯期不能只減少飲食的攝取，因為這樣會讓身體的代謝一直往下降，體重就真的卡關、下不去，甚至回彈得比以前多。

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