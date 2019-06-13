險毀容！她跌落樓梯「鼻歪＋撕裂傷5cm」...靠耳臀皮重新喬臉



▲許小姐從樓梯上跌下，造成鼻部歪斜變形，伴隨一條5公分缺損傷口。（圖／彰化醫院提供）

生活中心／綜合報導

彰化縣的許小姐一月時不慎從樓梯上跌下，造成臉部嚴重受傷，經彰化醫院整形外科醫師呂明川利用許小姐自身耳朵及臀部的組織進行「喬臉」後，臉上傷口消失外，還因禍得福有了一個高挺漂亮的鼻子，術後許小姐感到相當滿意，目前恢復良好並出院。

40歲的許小姐表示，約5個月前的傍晚出門時，因顧著和一旁的友人聊天，竟一不小心踩空從樓梯上摔下來，救護車趕到後將她送往彰化醫院急救。呂明川表示，這一摔不僅造成身體多處擦傷，額頭也撞出個12乘以10公分大小的大窟窿，最慘的是鼻部還歪斜變形，伴隨一條5公分缺損傷口。

收治該案例的醫師呂明川說，由於鼻部嚴重損傷變形，需要重建鼻子基部軟骨的結構，於是取了耳軟骨進行重建，傷口則使用臀部的皮膚及皮下組織來執行真皮皮瓣移植，以達到矯正外觀及醜形預防；額頭的缺損則以皮瓣移植、階段性手術及藥物注射等複合式治療進行修復。

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手術出院後許小姐說，原本以為之後要花一大筆錢去醫美整形才能恢復成以前的樣子，現在少掉後續很多麻煩，真的很感謝醫師，但如果可以的話，還是希望不要受傷。



▲醫師表示，在照顧疤痕時要有一定的耐心及毅力，才能撐過這段恢復期。（圖／彰化醫院提供）

呂明川表示，一般來講外力導致的面部傷害通常不是單一機轉，經常伴隨軟組織的缺損，或神經肌肉血管損傷和顏面骨骨折等複合式損傷，傷勢輕微則留下一些疤痕，嚴重的話有可能毀容，形成無法挽救的後果。所幸許小姐第一時間接受專科照會治療，才順利保住「顏面」。

呂明川進一步指出，其實術後的照顧才是真正考驗，就疤痕來說，影響疤痕的因素很多，包括皮膚的張力、日曬、傷口發炎等都是考量的因素，有些患者則因有蟹足腫或增生性肥厚疤痕的體質，治療起來更為棘手，這時透過結合多種雷射和藥物的雞尾酒式複合性治療，才可以發揮治療最大成效。

呂明川提醒民眾，疤痕的治療及照顧時間較為漫長，短則數月，長則數年都有可能，在照顧疤痕時要有一定的耐心及毅力才能撐過這段恢復期。