1個月經痛20天！她「子宮爆硬像石頭」整顆切掉…淚曝：好想生寶寶



▲1個月經痛20天，讓染上子宮肌腺症的女子痛不欲生。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／採訪報導

有的器官變硬能發揮作用，而大多數的器官一旦硬化，恐離死亡越來越近，例如肝硬化、動脈硬化。一名未生育的35歲女子，因患有嚴重的「子宮肌腺症」就醫，在多年前這病只能靠藥物壓制，但卻常常復發實在苦惱。她曾靠手術切除肌腺瘤也沒用，因為整個子宮肌肉層仍受肌腺症所苦，一個月中有20多天都在經痛，甚至「已經痛到想跳樓」，最後在多位專業醫師建議下只能切除整顆子宮，放棄當媽媽的夢想。

婦產科名醫高雄醫學大學婦產科教授、台北博仁醫院海扶刀治療中心執行總監鄭丞傑在《醫師好辣》節目中指出，正常的婦科器官都有一定的柔軟度，一旦子宮內膜跑到子宮肌肉層內或是掉到骨盆腔將會造成子宮肌腺症及子宮內膜異位，經血逆流可能是形成的機轉，但是真正的原因尚不十分清楚。就婦科症狀看來，子宮肌腺症會造成經痛、不孕、月經出血量大的後果，且久而久之經血會積在子宮肌肉層內，肌肉層會纖維化，最後子宮會「硬得像石頭」。



▲女子因子宮肌腺症，經血積在子宮肌肉層內導致纖維化，最後子宮「硬得像石頭」。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

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鄭丞傑指出，多年前曾遇到一名未生育的35歲女子，因患有子宮肌腺症前來看診，想透過開刀一勞永逸。但醫師解釋，肌腺症分為兩大類，一為局部型，形成肌腺瘤，「被稱為『瘤』其實不是真的瘤，它侷限在一個區域的肌腺症，動手術把它切掉還有點道理」，然而絕大多數為第二類瀰漫整個子宮或是子宮後壁的個案，此時如果希望根除病灶，只能進行子宮切除，頂多保住子宮頸，但卻無法一圓當媽媽的夢。

在當年，女子靠著藥物壓制下來，但還沒等到懷孕又再次復發，長回好大一顆，如此一而再再而三，苦惱的她找上專長婦科腫瘤的鄭丞傑醫師，鄭丞傑接受採訪時指出：「留得青山在，不怕沒柴燒」，建議尚未生育的她還是先不要切除子宮，先嘗試以藥物將女子的CA125（卵巢癌指標，也是子宮內膜異位症和子宮肌腺症的指標）數值降低至正常值以內，趕緊介紹她找不孕症專家進行試管嬰兒，卻遭不孕症醫師打槍：「丞傑兄，你轉這案子給我是開玩笑吧？你知道植物要播種在土壤裡面，但是這個病人的子宮叫做石頭、是岩石，種子種下去是不會發芽的」，因而婉拒將病人又轉回給他，也建議病人切除子宮，放棄生育的念頭。



▲女子切除子宮後，雖擺脫長期折磨她的經痛，但也永遠無法再生寶寶了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

鄭丞傑說，當年醫學技術不像現今有最先進的海扶刀，可用高能量聚焦超音波去消融子宮肌瘤或是子宮肌腺症。女子過去雖曾開刀切除一部份肌腺瘤，但不過兩三年又復發得相當嚴重，子宮大小相當於懷孕四個月大，後來一個月經痛20天以上，月經期痛、經期前後也痛不欲生，悲慘得「痛到已經想跳樓」，全家人看得於心不忍，才建議她放棄整個子宮，別再折磨自己。手術摘除子宮後讓家屬看標本，女子丈夫用手一碰，驚呆「真的很硬欸！」醫師也開玩笑地說：｢掉地上可能會『鏘』一聲」。



女子切除子宮之後返診，說她悲喜交集，喜的是從此不再被經痛折磨，悲的是再也無法生育。鄭丞傑感嘆地說，當年的重度子宮肌腺症病人生不逢時，只能切除子宮，現在有了無刀口的海扶刀，使用強力聚焦超音波就能夠消融子宮肌瘤或是子宮肌腺症，而且許多本來不孕的婦女還因而生下「海扶寶寶」，相較於1、20年前，實在是幸運多了。