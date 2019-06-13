珍奶不邪惡！營養師推「最佳手搖飲Top3」超飽der…喝OOOO會胖死

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台灣人超愛喝手搖飲！根據財政部統計，過去10年內，飲料店數量已從1.2萬家增長至2.2萬家，也帶來近700億元的銷售金額。《DailyView 網路溫度計》也曾探究網友喜愛的手搖飲口味，發現前3名依序為茶類飲品、加珍珠椰果及蔬果加鮮奶。然而市售飲品百百種， 想喝卻又怕胖該怎麼辦？Youtube頻道《里帆不煩》為網友們分析出「不邪惡手搖飲排名Top3」，結果顛覆大家想像！

要喝手搖飲，仍有眉眉角角要注意！由營養師劉怡里及美女主播蔡逸帆建立的Youtube頻道《里帆不煩》，分享減肥、營養、健康及生活相關話題，近日探討「最邪惡的手搖飲料」，影片中，她們買來無糖紅茶加寒天、珍珠鮮奶茶、鮮奶仙草及今桔檸檬4杯飲料，結果發現若真的怕胖又想喝飲料，最該避開的竟然不是珍奶，而是由金桔檸檬顛覆大家印象奪下「最胖手搖飲」第1名！



▲珍奶不是最邪惡！營養師曝「酸甜飲料」熱量最高。（圖／截自播吧）



劉怡里解釋，大家常認為珍奶熱量最高也最胖，但事實上在點選飲料時，「熱量最高的一定是酸酸甜甜的飲料」，一旦添加金桔、檸檬，甚至多多等，業者為了蓋過酸味，達到最理想的口感，都會額外添加很多糖；此外，夏天到了大家愛喝冷飲，「冰的會抑制你甜的口感，當越冰的時候，糖要加得越多，才會覺得好喝」，也因此當飲品越酸、越冰時，糖也相對添加得越多，因此喝起來酸甜的飲料，含糖量是最高的。

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至於在營養師眼裡，一直很邪惡的珍珠能不能吃？劉怡里建議，最好2人喝一杯，或是選擇以「鮮奶」為基底的拿鐵系列，千萬別選奶精，因為「就是在喝油」，鮮奶含有蛋白質及乳糖，相較之下好過奶精。且建議飲料本身選擇無糖，搭配黑糖蜜珍珠，即可降低糖份及熱量攝取。她說，因為珍奶中所含有4勺珍珠即達半碗飯熱量，提醒網友們喝完後「晚上飯不要吃，一個禮拜喝一次就好」。



▲劉怡里建議，想喝珍奶時，建議選擇以牛奶為基底者，避免喝下一堆油。（示意圖／記者許力方攝）

此外，若將珍珠換成無糖鮮奶仙草也不錯！劉怡里說，仙草滑嫩的口感同樣能滿足大家喝飲料時的「咀嚼快感」。再來則是她最推的「紅茶加寒天」無糖微冰，由於寒天含有膳食纖維，偏蔬菜類且熱量低，適合上班族飲用，還能增添飽足感，「像在吃果凍的感覺」讓人邊咬邊紓解上班的緊繃壓力。

劉怡里認為，要一次戒斷糖實在不容易，「糖要慢慢戒，本來喝全糖，變成喝半糖，半糖變三分糖…」，糖喝太多不僅容易發胖、也容易變老。最後，她也依序為4杯飲品排名，最雷的是金桔檸檬，第3名則為珍珠鮮奶茶、第2名為鮮奶加仙草，至於含有膳食纖維的寒天配紅茶，在營養師心中高居第1名。不喝手搖飲太殘忍，想喝卻又怕胖嗎？跟著營養師挑選低糖、無糖飲品這樣喝就對了。