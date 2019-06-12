很常已讀不回！「真正的好姊妹」具備10大特質…妳的她中幾點？



▲在妳身邊，也有一個超級懂妳的「好閨蜜」嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）



文／蘋汝妹

1.十年前後，都比男友更懂得保護妳

每任男友可能是用月、年計算，但閨蜜可是「十年、二十年」起跳，你們不用對彼此交代過去，因為共同經歷太多的重要階段，陪著對方跨過一個個以為自己再也活不下去的地獄。

身為閨密，一個眼神／表情就能知道對方在想什麼，她知道你的地雷區在哪，比男友更懂得捍衛妳，連貢丸湯不加香菜、愛用哪個牌子衛生棉這些小事都能記得一清二楚。

2.彼此的爸媽都認識

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男友可能會換，但是閨蜜就是那幾個，熟到爸媽終於能把名字記牢。工作忙碌的時刻，我們甚至還會幫彼此照顧家人。因為你家就是我家，無論在誰家的飯桌都能吃得順心飽足。

還有還有，一個公開的秘密：（爸媽懂，但是不說）跟男友出遊過夜的時候，都需要一個好姊妹的藉口來Cover。



▲你們兩個品味很像，就連衣服都會買到一樣的。（示意圖／pixabay）

3.喜歡穿一樣的衣服

相處久了，品味就跟月經週期一樣，漸漸地走在一起。我們喜歡相似的品牌風格、生活面貌開始Ctrl+C and Ctrl+V，看到好看的衣服也會幫對方買一件，我們有時候真的不是故意的，但是出門穿的、用的、任何拿出手的東西，別人一看就知道我們是好姊妹！（攤手放閃）

4.對妳說實話，而不是好聽的場面話

「我是不是胖了？」「我這樣穿，是不是很醜？」虛假的姊妹淘連看都不會認真看，一秒就會開口回你「怎麼會～不會啦～你這樣很美～」，然後拿起手機，拍下你最醜她最美的瞬間。

真正的閨蜜會真心為你好，給予最誠實的意見。例如帶彼此去喜歡的健身房、介紹熟識的髮型師、分享近期著迷的健康食譜，找回身心狀態的美好平衡，一起邁向有自信的自己。

5.真心為妳感到驕傲

「妒忌、比較」是女孩友誼裡很難跨越的一個門檻。

但是真正的閨蜜，永遠不怕誰超越誰，學生時期、工作領域、感情關係裡，我們一起在後青春期努力，彼此之間不需要妒忌，因為我們都會在各自最拿手的領域，做最漂亮的自己。

6.喜歡一起旅行

姊妹出遊，實現平常討論的夢幻行程就對了！聽著同樣的音樂清單、最有默契的美食名單、拍出腿最長的網美照。難得休假，我們不用擔心旅遊規劃是否符合旅伴的喜好需求，不用苦惱預算跟花費如何計算，剪斷理智線瘋狂大逛街，度假的每一天，我們都能忠於自我、放空享受。



▲妳只有在她面前，才會表現出自己的脆弱。（示意圖／記者李佳蓉攝）

7.唯有她，可以看到妳內心最不堪的一面

每個人的生活都有秘密，藏在豐富精彩打卡圖的背後，太陽照不到的寂寞角落，往往才是最考驗友情深度的時刻。

妳們不止有福同享，也是共患難的閨蜜真情，在她面前，妳可以充滿安全感地自在做自己，抒發內心最暗黑的一面，她不在乎你犯錯，只在乎妳的每個選擇是否快樂，並且有能力對自己即將要面對的未來負責。真正的閨蜜，不會用世俗的眼光批判妳、嘲笑你，而是給予真誠思考後的定見，陪妳度過難關。

8.已讀不回也沒關係的關係

打開社群軟體，前三排一定是彼此的對話紀錄，你們常常傳訊息，有些是重要的女孩八卦、有些是根本一點都不重要的廢話。「正在忙、不想回、懶得理你」，妳們就是那種，已讀不回也沒關係的關係，丟出訊息的時候，甚至已經能夠預測對方的表情。



▲結婚找伴娘，「她」絕對是不二人選。（圖／達志／示意圖）

9.首席伴娘的不二人選

重要的日子，她的存在能讓你安心。比新郎更重要的超強後援，替妳優雅Hold住混亂的局面。走在紅毯的彼端，妳知道她是除了父母以外，全場最希望妳步向幸福的那一個人。她未必在乎自己身為伴娘穿什麼，但非常在乎妳想要一個怎麼樣的婚禮。

10.墜入谷底的那一刻，她總是會接住你

這個好閨蜜，永遠是妳人生做出勇敢選擇的Plan B。

和她住在同一個城市裡，當妳想離開捆住的生活，需要一個安靜的空間清醒冷靜，她懂你需要的照顧，給妳最有力的懷抱，是妳最安心的支撐。和家人吵架、和另一半分手、離婚、任何想離家出走的日子，你都不必擔心自己被任何的不健康的關係綑綁。

本文經《蘋汝妹。戀愛食記》授權轉載，《真正的閨蜜10大特徵，妳身邊有這樣一個女孩嗎？》

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