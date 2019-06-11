夏天食物易壞！專家揭「保鮮4方法」：室溫過OO度別放1小時



▲購買食物後應如何保存？有4點可以當作參考。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

夏季來臨，近日民眾因為將食物吃下肚之後，常出現腹瀉等腸胃道不適之症狀。除了食物保存問題之外，也可能是購買習慣不良導致。南投醫院營養師陳佳祺列出4點食物保存方法，提醒民眾在悶熱的夏天也要注意吃的健康。

陳佳祺指出，食物由於不當保存，會造成微生物繁殖，導致食品受微生物作用分解而失去可食性之過程，即為食物腐敗、變質。食物腐敗後會產酸或產氣；蛋白質食品（如火腿、雞肉、鵝肉等）菌數達107cfu/g時，會在表面形成黏液狀；蔬果等食品則會因微生物作用造成組織軟化而變壞。將變質的食物吃下肚後，可能出現腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛、發燒、頭痛及虛弱等症狀。

除了選擇環境衛生安全、品質有保障的優良店家外，購買食物後應如何保存？陳佳祺提出下列4點，供民眾在保存食材的方法。

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1.採買時注意購買順序

應先購買蔬果或乾貨等常溫食材，再購買生鮮肉品或煮熟的小菜，若為冷藏或冷凍的食材如鮮奶或海鮮，建議攜帶保冷袋保存。

2.食材購買後應儘速放入冰箱中冷凍或冷藏

建議食物分裝成小盒並做好分類管理，上層放熟食下層放生食，避免生熟食交叉汙染。切勿將冰箱當成儲存櫃，以不超過7分滿為原則，另外應監控冰箱溫度，冷藏應介於0～7度，冷凍應小於-18度。要注意的是冷凍食材雖可保存較久，但也是有期限的，而非無限期保存。



▲食物在7～60度之間稱為危險溫度帶，許多細菌都在此溫度帶快速生長繁殖。（圖／達志示意圖）

3.避免放置食物於危險溫度帶

食物在7～60度之間稱為危險溫度帶，因為許多細菌在此溫度帶會速生長繁殖。一般而言，食品加熱溫度需超過70度，細菌才易被消滅。建議食品調製後勿於室溫下放置超過2小時，夏天時（室溫超過32度）勿放置超過1小時。

4.餐點若未食用完畢，應適當熱藏＞60度、冷藏＜7度

復熱時應該確保中心溫度＞75度，減少微生物滋生而造成食物腐敗。但最佳方法為烹煮時不過量，可當餐食用完最好，減少食物反覆加熱的頻率，不僅流失營養也增加食物變質腐敗的風險。