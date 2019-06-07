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超過2條GG！營養師推粽子「發胖賓果」...來看你中幾項吧

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▲▼粽子賓果 。（圖／葉若懿營養師提供）
▲發胖賓果如果連太多線要當心。（圖／葉若懿營養師提供）

生活中心／綜合報導

端午節要到了，你已經開始吃粽子了嗎？粽子熱量相當高，多吃幾顆就要運動好幾天才消耗得掉。營養師葉若懿在臉書上分享端午節的發胖賓果，如果連太多條線的話，小心胖到連家人都認不得。同時，她也提出4個「吃粽不增重」的小撇步，預祝大家聰明吃粽子，健康又享瘦。

葉若懿表示，光是一顆粽子，熱量就高達500大卡，如果最近一直吃的話，可能會胖好幾公斤。如果圖中的發胖賓果一條線都沒有，代表是健康寶寶；連成一條線的話，快出門消耗熱量；兩條線以上的話要注意，小心胖到連媽媽都認不得。所以今天就要來分享，如何在歡慶端午節之餘，也能維持體態。

▲地瓜葉,青菜,燙青菜,蔬菜。（圖／記者李佳蓉攝）
▲吃粽要配上燙青菜，大概一個拳頭的量，而且青菜要採低油的烹調方式。（圖／記者李佳蓉攝）

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吃粽不增重4個小撇步：

1.先看營養標示、選小一點的粽子
大家在吃粽子前，先閱讀營養標示，或是選個頭小的粽子，大概拳頭大小就可以。

2.搭配燙青菜
吃粽子時，要再配上一碗燙青菜，一碗大概是一個拳頭的量，而且青菜要採低油的烹調方式，因為粽子已經含有很高的油脂成份。

3.減少沾醬
中部粽或南部粽特別喜歡搭配醬油或甜辣醬，但一湯匙的沾醬就足以讓鈉含量超標，因為粽子裡面的料，例如筍乾、菜脯、鹹蛋黃等都是屬於高鈉的食材。

4.一天吃一顆就好
建議一天吃一顆粽子就好，如果超過一顆就出門運動，把多餘的熱量消耗掉。

醫師楊培鎮接受《ETtoday健康雲》的採訪時也提醒，粽子要趁熱吃、不要配冷飲吃、沾醬要適量、不要三餐連續吃粽子、飯後可以搭配鳳梨、木瓜、香蕉等富含酵素或膳食纖維的水果，促進腸胃消化。

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