腸病毒高峰來臨！醫曝「抗菌4招」...這些都做到了嗎？



▲腸病毒高峰期來臨，家長該怎麼辦呢？（圖／記者廖明慧攝）

文／巫漢盟

最近看診開始發現一些腸病毒的寶包，每次確診時，爸媽都會在診間大叫一聲：「腸病毒！」接著臉就垮下來……6月隨著氣溫的升高，腸病毒將正式進入流行期，我們該怎麼辦呢？

遠離威脅的方法，當然就是勤洗手及做好清潔、消毒。但有些爸媽還是會崩潰的問：「為什麼該清潔的我都做到了，孩子依然得到腸病毒呢？」

其實孩子感染腸病毒的由來，除了接觸到腸病毒之外，還要加上孩子當時的免疫系統剛好不夠堅固，腸病毒才會引發孩子的症狀。但如果平時爸媽就能調理孩子的免疫系統，如均衡飲食、正常作息、適度運動，讓免疫系統正常發揮功能，孩子即使遇到腸病毒，也較能自行克服而不生病。

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▲乳鐵蛋白是幼兒成長重要的營養成分。（圖／達志示意圖）



孩子體內原本就有對抗外來威脅的武器，建立孩子自我保護屏障的第一步，來自均衡飲食，除了讓孩子攝取充足的營養，也可以補充有助提升保護力的維生素C、D和乳鐵蛋白。



乳鐵蛋白是幼兒成長重要的營養成分，母乳中的乳鐵蛋白能促進鐵質吸收，可搶走細菌的鐵質，使細菌因缺鐵而無法繁殖，但對於體內益菌反而可促進生長。根據長庚醫院小兒科邱政洵醫師的研究，鮮乳中的乳鐵蛋白有助預防腸病毒71型及克沙奇B5病毒的感染。



因此，哺餵母乳能幫助寶寶提升保護力，而寶寶1歲之後，則可以改從牛乳中攝取和母乳類似特性的乳鐵蛋白。但多數鮮乳採用的超高溫殺菌法，會嚴重破壞乳鐵蛋白，所以並非所有的鮮乳都有乳鐵蛋白喔！



▲遠離威脅的方法，最好就是勤洗手及做好清潔、消毒。（圖／達志示意圖）



最後再幫大家複習幾個重點，希望爸媽能讓孩子做到：

1.充足睡眠。

2.適度運動。

3.清潔衛生：勤洗手、消毒與載口罩。

4.均衡飲食：從天然食物中攝取多元營養，可多喝含乳鐵蛋白的鮮乳，有助於增加保護力。



只要做好防護措施，多加留意，就能大大降低腸病毒所帶來的威脅，我們一起加油！

本文經授權轉自：阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師