ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

腸病毒高峰來臨！醫曝「抗菌4招」...這些都做到了嗎？

點評:勤洗手～
ETtoday健康雲

小孩,感冒,流鼻水,口罩 。（圖／記者廖明慧攝）
▲腸病毒高峰期來臨，家長該怎麼辦呢？（圖／記者廖明慧攝）

文／巫漢盟

最近看診開始發現一些腸病毒的寶包，每次確診時，爸媽都會在診間大叫一聲：「腸病毒！」接著臉就垮下來……6月隨著氣溫的升高，腸病毒將正式進入流行期，我們該怎麼辦呢？

遠離威脅的方法，當然就是勤洗手及做好清潔、消毒。但有些爸媽還是會崩潰的問：「為什麼該清潔的我都做到了，孩子依然得到腸病毒呢？」

其實孩子感染腸病毒的由來，除了接觸到腸病毒之外，還要加上孩子當時的免疫系統剛好不夠堅固，腸病毒才會引發孩子的症狀。但如果平時爸媽就能調理孩子的免疫系統，如均衡飲食、正常作息、適度運動，讓免疫系統正常發揮功能，孩子即使遇到腸病毒，也較能自行克服而不生病。

請繼續往下閱讀...

牛奶,長高。（圖／達志／示意圖）
▲乳鐵蛋白是幼兒成長重要的營養成分。（圖／達志示意圖）

孩子體內原本就有對抗外來威脅的武器，建立孩子自我保護屏障的第一步，來自均衡飲食，除了讓孩子攝取充足的營養，也可以補充有助提升保護力的維生素C、D和乳鐵蛋白。

乳鐵蛋白是幼兒成長重要的營養成分，母乳中的乳鐵蛋白能促進鐵質吸收，可搶走細菌的鐵質，使細菌因缺鐵而無法繁殖，但對於體內益菌反而可促進生長。根據長庚醫院小兒科邱政洵醫師的研究，鮮乳中的乳鐵蛋白有助預防腸病毒71型及克沙奇B5病毒的感染。

因此，哺餵母乳能幫助寶寶提升保護力，而寶寶1歲之後，則可以改從牛乳中攝取和母乳類似特性的乳鐵蛋白。但多數鮮乳採用的超高溫殺菌法，會嚴重破壞乳鐵蛋白，所以並非所有的鮮乳都有乳鐵蛋白喔！

洗手,洗手乳,清潔,水龍頭（圖／達志／示意圖）
▲遠離威脅的方法，最好就是勤洗手及做好清潔、消毒。（圖／達志示意圖）

最後再幫大家複習幾個重點，希望爸媽能讓孩子做到：

1.充足睡眠。
2.適度運動。
3.清潔衛生：勤洗手、消毒與載口罩。
4.均衡飲食：從天然食物中攝取多元營養，可多喝含乳鐵蛋白的鮮乳，有助於增加保護力。

只要做好防護措施，多加留意，就能大大降低腸病毒所帶來的威脅，我們一起加油！

本文經授權轉自：阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師

柴被唸完突消失塞魚缸！　爸找半天發現牠「自關禁閉」

關鍵字： 阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師 巫漢盟 親子 腸病毒 預防 健康百科 洗手
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

當心吃進大腸癌！營養師點「5大夜市美食」超危險...你愛的也上榜嗎？

低血糖吃巧克力沒效！專家曝選「這些食物」才幫助止暈...不是光甜就好

大腸癌成名人殺手！醫10招「早避危險因子」...前期糞便徵兆曝

【小嫩嫩熟成記】不願妥協？那只證明你「沒有價值」：社會化強迫我生存

這樣吃凍齡！專家曝「肌膚水嫩Q彈」早餐食譜...魚尾紋變超少

大便不再卡關！5排毒食物「助腸胃蠕動」...香蕉竟然沒上榜

他們超懂追！4星座男「靠撩人加分」...雙魚高招處女太會啦

誤喝強鹼！5歲童食道灼傷「狂吐鮮血」...醫警告勿飲水＆牛奶

當心瘦不了！專家警告「極端飲食傷身」...你常不吃／只吃什麼嗎？

有4顆睪丸！他嬌求想變大顆...還加碼「那邊粗一點」　醫聽原因傻眼

讀者迴響

回到最上面