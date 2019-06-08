真性情！這4星座超討厭「虛偽朋友」...假掰直接謝謝再聯絡



▲你曾遇過不真誠的朋友嗎？這4個星座超討厭「虛假朋友」。（圖／視覺中國 CFP）

生活中心／綜合報導

你是否遇過表面上跟你要好，私下卻會說你閒話的人？也許我們的一生中，都有過2、3個「虛假朋友」，即使我們真心對待，卻還是被他們的回饋所傷，這時候只能默默跟自己說：下次小心點就好！我們都不喜歡虛假的人，不過其中有4個星座對他們可是痛恨欲絕。陸媒《第一星座網》分享，這4星座超討厭假掰的人，如果朋友中有這種人，會快刀斬亂麻，不再聯絡。

1.處女座：自我要求高

處女有潔癖，不只是在衛生、感情上，對於個性也是如此。所以當他們的雷達探測到虛假的人，第一反應就是閃得遠遠的，不想有任何交集。處女座不會將排斥感寫在臉上，但私下會嚴防這種人。

2.牡羊座：不善心機

牡羊直來直往，不喜歡跟別人玩心機，如果他們碰上這類的人，會本能地偵測到，並提防這些人。由於牡羊座不擅長隱藏情緒，因此如果朋友是這類的人，他們會馬上將這些虛偽的人踢出朋友圈。

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▲牡羊座不喜歡跟別人玩心機，如果碰上會本能地提防這些人。（圖／達志示意圖）

3.巨蟹座：沒有安全感

巨蟹心思細膩、害怕受傷害，因此他們在人際關係中相當小心翼翼，他們會觀察哪些朋友不是真心，如果發現你有企圖、有些虛偽，巨蟹慢慢的疏遠，不讓你有機會再進到他們的生活。

4.水瓶座：講求真心

水瓶很重感情，由於他們很重視朋友，也希望朋友真心相待。他們不喜歡牆頭草或勢利眼，如果朋友中出現這種虛假的人，他們會產生背叛感，然後毫不留情地不再聯絡。