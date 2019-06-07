NG吃法熱量爆！專家曝3招「粽子這樣搭」最健康：O部粽比較好



▲三餐吃粽或是粽子配珍奶，這種超NG吃法會讓熱量破表。（圖／記者孫若蜜攝）



生活中心／綜合報導

端午節到了，民眾三餐吃粽或是粽子配珍奶，這種超NG吃法會讓熱量破表、飲食失衡、身材變形。若食用過量會導致腸胃炎、胃食道逆流等疾病，腸胃長期處於逆流狀態，罹患食道癌的風險也大增。醫師呂昀珊表示，粽子不易消化，應以每日一顆為限；營養師王思媛則分享3個健康吃粽的眉角，希望慶端午的同時，也能健康吃粽沒煩惱。

NG吃法讓腸胃炎上身，長期逆流致癌風險大增

茂盛醫院家醫科醫師呂昀珊指出，因為糯米主要成分是支鏈澱粉，黏性較高，不易消化完全，如果食用過量會導致胃痛、漲氣、胃食道逆流、腸胃炎等疾病，所以建議老人及腸胃不好的人，每天以一顆為限。

呂昀珊表示，曾有一位正值壯年的教師來求診，由於三餐吃粽子而得到腸胃炎，而且胃痛持續一個月。經檢查後發現，他胃食道逆流的情況非常嚴重，但因為這位教師太愛吃粽子，後來習慣在吃粽子前，先服用胃藥。呂昀珊提醒，現代人壓力大、飲食不正常，若長期吃胃藥，影響食物的吸收，恐致鈣質流失且營養不良；同時，長期胃食道逆流，罹患食道癌的風險也會大增。

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▲一名教師因為三餐吃粽子而得到腸胃炎，而且胃痛持續一個月。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

嬰兒勿吃粽；小孩吃粽，防噎最重要

很多家長都問：小孩吃粽子可以嗎？呂昀珊建議，1歲以下的小嬰兒不要吃粽子，大人別為了應景而餵食。一來，他們小小的腸胃會消化不良；二來，因為他們的牙齒還沒長好、咀嚼不易，可能嘔吐或噎到。1歲以上的小孩若要吃粽子，大人要在一旁陪伴，切勿讓他們邊吃邊玩，以免嘻笑時不小心嗆到、噎到。

吃粽子配珍奶，熱量破表、脂肪肝上身

安馨產後護理之家營養師王思媛指出，市售粽子以高油脂、高鈉、低纖維的種類居多，內餡多為五花肉、花生、鹹蛋黃，一顆約在500～700大卡，若一餐吃下2顆粽子，又加高熱量的醬料，再配上一罐珍珠奶茶，熱量至少1700～2100卡起跳，這兩種超級NG吃法都會達到一天的基本熱量需求。只要再多吃幾顆粽子或其他食物，熱量就會以雙倍、三倍來飆升，而且還會飲食失衡，導致身材變形。



▲一餐若吃2顆粽子、加上醬料，再配上一罐珍珠奶茶，熱量至少1700～2100卡起跳。（圖／記者許力方攝）

開心吃粽有眉角：建議選購五穀粽配蔬果

那該如何開心吃粽又顧好健康？首先，王思媛表示，廣式粽、荷葉粽的糯米份量較大，熱量最高；北部粽先炒過，油脂多、熱量其次；南部粽用水煮，熱量較低，較建議選購。近年流行的健康粽，多以豆類、五穀雜糧等高纖食材做內餡，可減少糯米、肉、花生、蛋黃等高油質的份量，適合有減重需求或病人食用。糖尿病人除了可以吃五穀健康粽之外，也建議一餐吃半顆，滿足口慾就好，才能有效控制血糖。

王思媛示範「健康粽子餐」的搭配法，並提供吃粽子眉角：

1.若將粽子取代正餐主食食用，請挑選中型粽子且不超過1顆為宜，多選擇高纖五穀雜糧粽、少沾醬料。

2.搭配深綠色葉菜類、高纖維水果，例如：1至2盤的蔬菜、1份如棒球大小般份量的水果，例如：鳳梨、柳橙、芭樂…等，以補足纖維質。

3.可選擇無糖茶飲來解膩助消化。

呂昀珊醫師提醒：晚餐、睡前這二個時段都儘量不要吃粽子，好讓腸胃休息，才能避免躺著更容易胃食道逆流。吃完粽子也要散步一下，幫助消化。謹守上述原則，大家就能開心吃粽，健康不NG。