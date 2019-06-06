不是高跟鞋的錯！醫曝拇指外翻「2大因素」造成...超過OO度嚴重得開刀



▲拇指外翻大家都以為高跟鞋是導致主因，其實不然。（圖／達志示意圖）

生活中心／綜合報導

拇指外翻常發生於穿高跟鞋的年輕女性，讓大家以為高跟鞋就會造成拇趾外翻，但事實並非如此。復健科醫師林頌凱表示，高跟鞋只是「加重因素」，而非導致主因，造成拇指外翻最主要因素，是遺傳和足部肌肉無力。對此，他分享5個練習足部肌肉的方法，來預防拇指外翻。

林頌凱指出，拇趾外翻是大腳趾往第二腳趾偏移，導致腳的內側突出一大塊，突出來的部位因為穿鞋的緣故反覆摩擦，使得滑囊發炎疼痛，也可能因為變形加劇，導致突出來的部份越來越大，甚至讓大腳趾和第二腳趾上下疊在一起。而嚴重的拇指外翻沒辦法矯正，必須開刀。

日本有學者提出「積木原理」，指出人體骨骼就像一層、一層的積木堆疊而成。當積木的第一層不正，上面的積木為了維持平衡，就必須朝相反方向偏移。林頌凱表示，腳的骨頭就相當於人體最底層的積木，拇趾外翻就相當於第一層積木歪掉，所以為了維持身體平衡，上面包括膝關節、髖關節、骨盆、脊椎、頭部全都會因而歪斜，造成全身不明原因的疼痛、關節退化、運動傷害、偏頭痛、下背痛、頸椎病、交感神經失調等症狀。

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▲拇趾外翻好發於女性，尤其是年輕女性，例如上班族、空姐、專櫃小姐。（圖／達志影像）

那怎麼確定自己拇指外翻？林頌凱表示，若把突出部位的兩邊連線做延伸，就可以算出拇趾外翻的角度。若角度介於15～25度，算輕度拇趾外翻；25～40度則是中度；大於40度就是重度的拇指外翻。拇趾外翻好發於女性，女性發生率大約是男性的10倍，尤其年輕女性特別常見，例如上班族、年輕女學生、空姐、專櫃小姐，由於她們常需要穿高跟鞋或尖頭鞋，所以讓人以為是穿錯鞋子才導致拇趾外翻，事實則不然。

林頌凱指出，拇趾外翻最重要的起因是遺傳，可能和家族性韌帶鬆弛有關，或是類風溼性關節炎，而這也是家族遺傳性疾病。此外，足部肌肉無力也可能造成拇指外翻。由於穿鞋走路不常使用腳拇趾，容易使腳底肌肉不發達，造成大拇趾彎曲。扁平足、老人家常有拇趾外翻的狀況，也和足弓肌肉無力有關。

對此，林頌凱分享幾個小方法，來預防拇指外翻發生。

1.如果家人已經有拇趾外翻，儘量避免穿著高跟鞋或尖頭鞋。

2.積極治療關節炎。

3.加強足弓力量。墊腳尖站立或是跳繩都是好方法。

4.加強腳部小肌肉的力量：腳趾運動（腳趾頭開合運動、用腳趾頭做剪刀石頭布）、大腳趾的彈力帶運動、腳部內收運動。

5.有扁平足者，用鞋墊增加足底的支撐。



▲如果已經有拇指外翻情況，建議在辦公室換穿舒適的拖鞋。（圖／達志示意圖）

如果已經有拇趾外翻，除了上面提到的運動都要做之外，還可以：

1.換掉會讓妳腳痛的鞋子，改成合腳、楦頭較寬，足弓有支撐的鞋子。

2.如果一定要穿高跟鞋，盡量找機會把鞋子脫下來休息一下。

3.在辦公室裡換穿舒適的拖鞋。

4.下班回家以後，兩腳泡溫水20分鐘。

5.如果有紅腫熱痛的發炎現象，可以局部冰敷。

林頌凱最後指出，拇趾外翻不只是外觀的問題，還可能導致全身性的症狀和疾病，絕不可以輕忽。遺傳是拇趾外翻的重要因素，雖然不能改變體質，卻可以從小地方著手避免其發生。運動是加強肌肉力量的唯一方法，做對運動甚至有機會矯正輕中度的拇趾外翻。

原文請見：穿高跟鞋導致拇趾外翻？錯！！拇趾外翻真正的原因是...