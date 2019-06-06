雞肉別洗！專家4步驟「正確處理生食」：沖水恐交叉感染



▲處理雞肉時，該不該洗呢？（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

台灣人相當愛吃雞肉，例如雞腿飯、炸雞、鹽酥雞、三杯雞都有牠的蹤影，家裡開伙也常以牠當主餐，不過大家在處理生雞肉的時候，會先過水嗎？Youtuber克里斯丁表示，雖然大家都有清洗雞肉的習慣，但可能越洗越髒，因為噴濺出去的水附著在其它廚房器具上，若沒清潔乾淨，沙門氏菌、曲狀桿菌都會沾染在上面，恐造成交叉感染。對此，他分享正確處理生雞肉的方式，以及烹調方法，讓民眾吃的更安心。

克里斯丁在《Ting's Bistro 美食自學廚房》的影片中指出，民眾習慣把買回來的生雞肉先用清水沖洗一遍，認為這樣比較乾淨，但是清洗生雞肉的問題重點，不在於雞肉本身，而是家中廚房。美國疾病防治局（CDC）在推特寫到：「別洗生雞肉！」表示洗了反而把雞肉上面的細菌附著在廚房器具，或者其他食物。



▲官方建議，家禽類的烹調最好都超過攝氏73度才算安全。（圖／翻攝自pixabay）

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克里斯丁說，若雞肉是在完善、安全的屠宰過程中，就已經做到「屠體清洗」這步驟。重點不在於雞肉有沒有碰到水，而是烹調過程。只要透過適當的烹煮，附著在雞肉上的細菌同樣會被殺死，但是清洗完雞肉的水接觸到水槽、砧板或者刀具，噴濺出來的水滴也可能沾上其他食物，這些器具不一定經過適當的清潔，到時可怕的沙門氏菌、曲狀桿菌，都可能沾染在這些地方，造成交叉感染。

因此克里斯丁分享，正確處理生雞肉的方式應該如下：

1.將雞肉用夾鍊袋冷藏包裝。

2.處理前、後都用肥皂洗手超過20秒鐘。

3.替生雞肉準備專屬砧板。

4.替所有接觸過肉的器具以清潔劑清洗。



▲不管有沒有清洗雞肉，最該注意的就是廚房的清潔與消毒。（圖／翻攝自pixabay）

克里斯丁表示，官方建議，家禽類的烹調最好都超過攝氏73度才算安全，不過最近大家也開始接受，以64度烹調60～130分鐘，亦可以用所謂的「低溫烹調」，來達到此效果。如果是不帶骨的雞胸肉，可以挑戰用60度烹煮超過1個鐘頭，就會有帶粉色、口感極嫩的成品。

不過有網友看完影片後表示，自己做雞肉屠宰，其中有個流程是「屠體冷卻」，主要將大量的全雞，放入裝滿水和氨水的冷卻槽裡（氯水為衛生局要求），若不清洗雞肉，恐將帶有氯水的雞肉吃下肚。因此不管有沒有清洗雞肉，最該注意的就是廚房的清潔與消毒，一個小小的清洗步驟，都可能產生細菌滋生的問題。民眾在處理生食時，若還是想要清洗雞肉，建議以「流水」方式代替「清洗」，以防水滴噴濺，產生細菌滋生的疑慮。