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胸悶易喘＝致命警訊！醫曝全是「這些病」徵兆...你是高風險群嗎

點評:想說等一下就會好，想不到那麼危險...
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▲▼ 男性胸部,胸部,心痛,。（圖／翻攝自pixabay）
▲感覺胸口悶或喘，可能和心肌梗塞、肺栓塞產生的胸悶症狀有關。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

大家都有胸悶或是喘不過氣的經驗嗎？有時候聊天到一半，胸口突然緊縮，痛到沒辦法說話，或是運動一下就氣喘吁吁，需要休息一段時間才會恢復正常，這些人可能都是心肺衰竭的高危險群。TVBS《健康2.0》主持人鄭凱云表示，如果感到胸口悶或喘，一定要多加注意，這可能和心肌梗塞、肺栓塞產生的胸悶症狀有關。節目中也提出「一分鐘登階測試」，讓大家檢測自己是否有慢性阻塞性肺病。

振興醫院急診醫學部主治醫師田知學分享，自己曾遇過一位45歲的男生，由於菸癮大，年輕時就測出血脂、血壓偏高，卻因為不喜歡吃藥而沒有控制。那天他突然覺得胸口痛，休息也不見好轉，便來掛急診。用心電圖看，確定有急性的心肌梗塞，準備照X光時，患者突然大叫好痛，表示有背被撕裂的感覺，經檢查後發現是主動脈剝離。最後由於病患同時有心肌梗塞和主動脈剝離，還是沒有救回來。

爬樓梯。（圖／達志示意圖）
▲正常爬樓梯如果一分鐘內可以登50階以上，代表肺功能不錯。（圖／達志示意圖）

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除了心肌梗塞奪命之外，還要注意急性肺栓塞，它的致命率超過5成，但由於症狀不明顯而難以查覺。急性肺栓塞是心臟通往肺部的肺動脈突然被血塊塞住，導致病人輕微的胸悶和氣喘、嚴重甚至會休克。這些血塊大多來自下肢深部靜脈，因此久坐、長期躺在床上、有惡性腫瘤、心臟功能不全患者，都該多加留意。由於這種病很難診斷，照X光、心電圖沒有變化，讓人誤以為沒有問題，醫生應該多提高警覺，加做抽血檢驗D-dimer和加顯影劑的電腦斷層，才能診斷出來。

節目中也提到一個案例，一位媽媽帶著27歲兒子送急診，醫師知道是胸悶後，便打了一針止痛針，但沒辦法緩解，兒子再次求助後，卻是被施打鎮定劑，打下去後臉色慘白，兒子的朋友見狀嚇得求救，不久患者便當場失去生命跡象，急救仍宣告不治，讓媽媽相當難過。

若要檢查自己的肺部有無退化，台灣胸腔暨重症加護醫學會推出「一分鐘登階測試」，也就是正常爬樓梯，如果一分鐘內可以登50階以上，代表肺功能不錯；一分鐘內登到30～50階，還不用馬上就診，但要多留意自己的肺功能；一分鐘內如果登在30階以下，就是高風險群，建議最好就醫檢查。

資料來源：《健康2.0》

關鍵字： 胸悶 健康2.0 鄭凱云 田知學 健康百科 心肌梗塞 爬樓梯 肺栓塞
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